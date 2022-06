Ayuntamiento Cuenca celebra el lunes su pleno de presupuestos de 2022 con la esperanza de Dolz de que salgan adelante

El alcalde "no entiende" el recurso a la licitación para redactar el proyecto de la remodelación del edificio del mercado

CUENCA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cuenca celebrará el próximo lunes 13 de junio el pleno extraordinario para intentar aprobar los presupuestos municipales para 2022, según ha confirmado este martes el alcalde de la ciudad, Darío Dolz, quien ha deseado que las cuentas municipales para este año puedan salir adelante.

En una rueda de prensa, el regidor de la capital ha expresado su deseo de que salgan adelante, ya sea por mayoría y, si no es así, que el resto de grupos políticos "no entorpezcan los presupuestos para que sean aprobados por minoría".

A juicio de Dolz, la aprobación de estas cuentas es "fundamental" para el funcionamiento ordinario tanto del ayuntamiento como de la ciudad, ya que se recogen gastos corrientes como es el suministro eléctrico a los edificios municipales y a los colegios de la ciudad.

Además, el alcalde ha aprovechado para felicitar al conejal de Hacienda, Juan Manuel Martínez Melero, "por la magnífica labor que está realizando", ya que este será el tercer presupuesto del gobierno encabezado por Darío Dolz.

De esta forma, el regidor de la capital ha recordado que, aunque a primeros de abril se recibió el informe favorable por parte del ministerio de Hacienda, se alegaron cuestiones "que estaban ya cubiertas por las acciones cotidianas y así ha dado la razón al ayuntamiento, que solo han hecho una reducción del 0,8% en el capítulo de personal del ayuntamiento y un 0,2% en el capítulo 4".

Preguntado sobre si ha hablado con el líder de la agrupación Cuenca Nos Une, antiguo socio de gobierno y formación que se ha mostrado del lado socialista en votaciones clave para el ayuntamiento desde que abandonaran el gobierno municipal el año pasado, Dolz ha dicho que mantiene conversaciones continuas tanto con CNU como el resto de partidos.

Por último, el primer edil de Cuenca ha "esperado y deseado" que, si no se logra sumar más votos que los once socialistas, "no se entorpezca la aprobación de los presupuestos".

RECURSO EDIFCIO DEL MERCADO

En otro orden de asuntos, el alcalde también ha sido preguntado sobre el recurso que la demarcación de Castilla-La Mancha del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha presentado a la licitación para redactar el proyecto de obra de rehabilitación del edificio del mercado.

"Imagino que los arquitectos no se ponen a diseñar puentes y quienes diseñan puentes no diseñan edificios", ha sentenciado Dolz, quien se ha mostrado crítico con este recurso, ya que a su juicio "no se entiende" el mismo porque "los edificios los diseñan y planifican los arquitectos y aparejadores".

Por eso, este recurso "va a complicar la redacción del proyecto que tiene un importe de 302.000 euros y que van a cargo de los fondos EDUSI que tiene asignados el Ayuntamiento de Cuenca.

Aun así, la justificación de dichos fondos puede hacerse hasta el 31 de diciembre de 2023, "por lo que hay tiempo más que suficiente para la redacción del proyecto, pero desde el Ayuntamiento se quiere tener antes tanto el proyecto como la ejecución de la obra". "El que diseña puentes no diseña edificios, y viceversa", ha concluido Dolz.