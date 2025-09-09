Ayuntamiento de Cuenca repartirá 6.000 vasos con tapa entre los peñistas para prevenir agresiones químicas en San Mateo

CUENCA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cuenca, a través de la Asociación de Peñas Mateas, repartirá 6.000 vasos con tapa entre los peñistas como medida de prevención de agresiones químicas durante las fiestas de San Mateo de la capital, que se celebrarán del 18 al 21 de septiembre.

El concejal de Festejos, Alberto Castellano, ha explicado que esta iniciativa forma parte de una campaña de sensibilización bajo el lema 'Más igualdad, menos violencia', que se complementa con la instalación de un punto violeta de atención e información frente a posibles actitudes y acciones machistas que se puedan producir durante esta celebración.

Esta campaña es una de las novedades de las fiestas de San Mateo, cuya programación ha sido presentada este martes en el Ayuntamiento de Cuenca. El alcalde, Darío Dolz, se ha encargado de desglosar las principales actividades, que comenzarán el jueves 18 a las 15.30 horas, con el desfile de peñas hasta la Plaza Mayor, donde tendrá lugar el pregón de Diego Escudero. Este año se han inscrito 45 peñas, cuatro de ellas nuevas.

Además, el concurso de gachas vuelve a programarse durante los días de San Mateo y se celebrará el día 20 en el aparcamiento del barrio del Castillo. Ese sábado ha sido declarado como el Día Infantil y contará con juegos infantiles, carretones, desfile de peñas y el pregón infantil desde los arcos del Ayuntamiento.

El alcalde también ha informado de las cuatro orquestas que actuarán en las verbenas de la Plaza Mayor. Dier el día 18, Orquesta Platino el día 19, Tokyo Band el sábado 20 y Bella Donna para cerrar las fiestas el domingo.

Respecto a la suelta de vaquillas, está a punto de cerrarse el contrato para la adquisición de quince reses, aunque el primer edil ha adelantado que es posible que haya alguna más cedida por algún colectivo o empresa. El 21 de septiembre, día de San Mateo, habrá también vacas por la mañana.

La programación se completa con las citas habituales de San Mateo, entre ellas los pasodobles bajo los arcos, la entrega y devolución del pendón de Alfonso VIII y la traca de fin de fiestas.

En materia de seguridad, a falta de la reunión de la Junta de Seguridad, Dolz ha adelantado que habrá un vallado perimetral en la zona del mirador de La Tabanqueta, como medida de prevención de caídas.

El alcalde ha aprovechado para pedir civismo en estas fechas y en particular ha pedido cuidado con dos de los últimos elementos que se han instalado en el Casco Antiguo: el parque infantil de la plaza de L'Aquila y la pasarela del Arco de Bezudo.