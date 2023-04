Ayuntamiento y Diputación Cuenca presentarán alegaciones para que no se paralice derribo del muro del paseo San Antonio

CUENCA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha anunciado que el Consistorio presentará alegaciones para levantar la paralización cautelar del derribo del muro del paseo San Antonio.

Dolz, desde el respeto a la decisión judicial, ha subrayado en primer lugar que este auto no entra en el fondo de la cuestión ni en lo que se refiere a la licencia tramitada por la Gerencia de Urbanismo ni en el procedimiento de contratación, llevado a cabo por la Diputación Provincial.

"El expediente está inmaculado", ha garantizado el alcalde conquense, que ha comentado que "las sensaciones" que le llegan "son positivas en cuanto a la demolición del muro". "Hay gente que me ha dicho que ya era hora y lo que no entiendo es cuál es el interés político que mantienen el Colegio de Arquitectos de Cuenca con su abogada, que es concejal en el Ayuntamiento de Cuenca", en referencia a Cristina Fuentes, edil de Ciudadanos y letrada del colegio. El alcalde ha recordado que "ya hubo un entorpecimiento en lo que fue la compra por parte de la Diputación del edificio del Icona" que vino de la misma dirección.

"Veo que lo que se pierde en las urnas se intenta ganar en los tribunales", ha añadido Dolz, que considera que no ha faltado transparencia en el procedimiento.

El alcalde ha apuntado que todavía tienen plazo para presentar alegaciones al recurso de reposición presentado por el Colegio de Arquitectos al expediente y, respecto al derribo de la barrera del paseo San Antonio, considera que "no se ha tirado ningún elemento de interés patrimonial, sino un muro que estaba dividiendo la ciudad, tras el que se genera suciedad y dejadez y que al desaparecer va a generar un aparcamiento de ochenta plazas". Ha criticado además el daño que se hace a la empresa que estaba ejecutando las obras y que fueron paralizadas después de que los representantes del Colegio de Arquitectos acudieran a la Comisaría para detener las obras.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana, ha compartido con el alcalde el respeto por esta decisión judicial, aunque ha insistido en que el juez todavía no ha entrado en el fondo del asunto y esta Institución también va a presentar alegaciones al recurso para que se levante la cautelar.

"Todo el expediente ha sido tramitado escrupulosamente por los servicios de la Gerencia de Urbanismo y de la Diputación", ha insistido Martínez Chana, al que le parece "raro" que los arquitectos acudieran a la Comisaría en lugar de esperar a que el Ayuntamiento ordenara la paralización de la obra, por lo que comparte que hay "motivaciones políticas" detrás de maniobra.

"Hay gente que lleva instalada muchos años en las políticas de avance a la ciudad y no pone más que palos en las ruedas, pero van a chocar con un alcalde decidido y una Diputación que apoya al Ayuntamiento, así que no se va a frenar todo lo que tiene que ver con el Plan XCuenca, porque no nos vamos a rendir", ha garantizado Martínez Chana.