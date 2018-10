El Ayuntamiento de Driebes cree que "urge" adquirir el terreno bajo el que está Caraca para poder recibir subvenciones

Actualizado 06/10/2018 18:00:26 CET

GUADALAJARA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Driebes quiere llegar a un acuerdo antes de que finalice el año con todos o la mayoría de los propietarios particulares del terreno bajo el cual se encuentra la antigua ciudad romana de Caraca para hacerse con la propiedad porque esta situación "está entorpeciendo mucho las subvenciones.

Así lo ha asegurado el alcalde, Pedro Rincón, a Europa Press, convenido de que "urge" mover cuanto antes esta adquisición tras concluir una nueva fase de excavaciones con el apoyo del Gobierno regional en la que se han descubierto más restos.

Aunque hasta el momento ha reconocido que no han tenido ningún problema con los propietarios de los terrenos a la hora de pedirles permisos para realizar excavaciones, el alcalde de este pequeño pueblo de la Alcarria que ya ha visto incrementar su turismo reconoce que hay ciertas reticencias desde el Consistorio a la hora de "echar dinero a una cosa particular". "No cuadra mucho", ha dicho.

"Hoy nos dejan, pero mañana dicen ¿qué hacemos", ha afirmado este alcalde teniendo en cuenta que son cinco los propietarios de unos terrenos que abarcan más de diez hectáreas.

De momento, las excavaciones afectan a poco terreno y Rincón ha señalado que en un primer momento bastará con hacerse con la mitad de las hectáreas, propiedad de dos vecinos, algo que a su juicio sería suficiente para proseguir con las excavaciones durante "muchos años".

De hecho, no ve problemas para llegar a un acuerdo en breve porque "ellos quieren vender" y el Consistorio quiere comprar. "Sólo falta concretar" la operación, ha añadido.

Los recientes resultados de la segunda excavación en la ciudad romana de Caraca, que se prolongaron veintiún días, volvieron a desvelar nuevos hallazgos. En estos trabajos ha salido a la luz y se ha confirmado la existencia de termas bajo el suelo y han aparecido también restos de suelos cerámicos y rojizos con forma romboidal de dimensiones importantes, según el alcalde.

Esto se ha realizado con la consignación aportada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pero Rincón ha señalado que acaban de firmar también un convenio también con la Diputación de Guadalajara, en virtud del cual la institución aporta 5.000 euros que permitirá realizar nuevos trabajos en Caraca.

Precisamente, el objetivo ahora pasa por ampliar el paso del georradar por todo el terreno bajo el cual se sospecha que está Caraca ya que según el primer edil, de momento este radar que penetraba bajo tierra sólo se ha usado en el 10 por ciento del terreno.

En cuanto a la repercusión turística que está teniendo este hallazgo para el pueblo y para a comarca, el regidor no niega que es importante.

El municipio de Illana (Guadalajara) también ha querido apoyar este proyecto con una cantidad de 500 euros porque ellos también tiene bajo sus tierras algunos restos de interés, ha concluido Rincón, que se muestra satisfecho.

Las prospecciones de Caraca comenzaron en otoño de 2016, unas excavaciones que desvelaron el descubrimiento de restos arqueológicos de gran interés para Driebes y la comarca.