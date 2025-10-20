Ayuntamiento Guadalajara afea "desprecio y silencio" de Page por "olvidar" al Fuerte en Debate del Estado de la Región

GUADALAJARA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara y segundo teniente de alcalde, Alfonso Esteban, ha cargado duramente este lunes contra el presidente regional, Emiliano García-Page, por "no haber mencionado ni una sola vez el Fuerte de San Francisco" durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Región, pese a que, ha recordado, la Junta tiene la "obligación legal" de rehabilitarlo.

Esteban ha calificado la actitud del jefe del Ejecutivo autonómico como "una muestra más del agotamiento político de un presidente que ya no tiene ideas ni propuestas para Guadalajara". "Page está agotado y carente de ideas, ha demostrado que solo se acuerda de esta ciudad cuando hay elecciones", ha sentenciado en una comparecencia ante los medios de comunicación.

El portavoz 'popular' ha recordado que la rehabilitación integral del Fuerte, estimada en unos 30 millones de euros, es una obligación derivada del Plan de Singular Interés aprobado en 2004 y ratificada por una sentencia judicial de 2017, que condenó a la Junta a ejecutar las obras. "Veintiún años después, el Fuerte sigue igual, deteriorándose, y el presidente de Castilla-La Mancha ni siquiera lo cita en el principal debate político del año. Es un desprecio a Guadalajara", ha denunciado.

Esteban ha acusado además a García-Page de "intentar desviar la atención" con proyectos "que solo existen en los titulares", como la Ciudad del Cine o un futuro centro de Formación Profesional "del que no hay ni presupuesto ni calendario". "Todo son excusas y humo para no cumplir con lo que es una obligación: rehabilitar el Fuerte de San Francisco", ha insistido.

"El silencio de Page sobre el Fuerte es su primer gran incumplimiento con Guadalajara", ha afirmado Esteban, que ha reiterado que el Ayuntamiento "seguirá exigiendo por activa y por pasiva que la Junta cumpla con la ciudad y con sus vecinos".

El portavoz del PP ha extendido sus críticas a otros "incumplimientos" del Gobierno regional con Guadalajara, entre ellos la rehabilitación de la estación de autobuses, cuyo proyecto, ha recordado, fue presentado "en víspera de elecciones por Page y Alberto Rojo, con un presupuesto de 2,8 millones de euros que desapareció de las cuentas autonómicas nada más cambiar el Gobierno municipal". "La estación está en un estado lamentable, y el presidente regional ni siquiera la mencionó en su discurso", ha lamentado.

También ha citado el desdoblamiento de la CM-101, una vía "clave para la conexión con la Ciudad del Transporte" sobre la que "tampoco hubo una sola palabra" en el debate, así como el Hospital de Guadalajara, del que "Page lleva hablando diez años sin llegar a concluir las obras". "Produce rubor oírle prometer una vez más lo que lleva incumpliendo una década", ha afirmado.

Por último, Esteban ha reprochado al presidente regional no haber anunciado la derogación del impuesto al agua, al que ha calificado como "un impuestazo que saquea el bolsillo de los vecinos sin mejorar el servicio ni las infraestructuras".

"El silencio de Page sobre el Fuerte es su primer gran incumplimiento con Guadalajara, pero no el único. Ni el Fuerte, ni la estación de autobuses, ni la CM-101, ni el hospital, ni el impuesto al agua tuvieron cabida en su discurso. Guadalajara sigue olvidada por un Gobierno regional agotado y sin compromiso", ha concluido Esteban.