El Ayuntamiento de Guadalajara aplazará la limpieza del Henares hasta que remitan las lluvias

Archivo - Crecida del río Henares en Guadalajara. - AYUNTAMIENTO - Archivo

GUADALAJARA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara retrasará las labores de limpieza del río Henares hasta que finalicen los episodios de lluvias, ya que a lo largo de estos días se esperan nuevos episodios y, además, no se descartan nuevos desembalses, por lo que se esperará a que el caudal recupere la normalidad, según han explicado este miércoles la alcaldesa, Ana Guarinos, acompañada del concejal de Medio Ambiente, José Luis Alguacil.

La alcaldesa, Ana Guarinos, a preguntas de los periodistas durante una comparecencia ante los medios, ha señalado que el Consistorio actuará "con sensatez" ante la evolución del río, recordando que ha pasado en los últimos meses por niveles de alerta roja y naranja y que actualmente se sitúa en nivel amarillo, aunque cercano al naranja. Por ello, ha justificado mantener las restricciones de acceso a la ribera y posponer la limpieza hasta que cesen las lluvias y los posibles desembalses.

En este sentido, ha subrayado que el objetivo es evitar intervenciones ineficaces, indicando que la limpieza se acometerá cuando "el agua vuelva a la normalidad" y no exista riesgo de que nuevos episodios arrastren residuos de nuevo al cauce. Además, ha avanzado que el Ayuntamiento llevará a cabo estas actuaciones de forma periódica todos los años, centradas especialmente en las zonas más próximas al cauce.

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, José Luis Alguacil, ha defendido que no se puede actuar mientras se mantengan las alertas y la ribera permanezca cerrada. Alguacil también ha destacado que el actual equipo de Gobierno ha sido el primero en consignar en los presupuestos una partida específica para la limpieza periódica y anual del río Henares.

Asimismo, ha recordado que ya se actuó el pasado año en un tramo del cauce y que está previsto continuar con nuevas intervenciones para completar la limpieza en todo su recorrido urbano.

Alguacil se ha referido a las críticas de la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Lucía de Luz, sobre la falta de limpieza del río, respondiendo que no podían enviar a los trabajadores encargados de la misma "cuando hay una alerta y está cerrado". "La oposición, en ocasiones, va más deprisa que las noticias y es lamentable", ha subrayado.