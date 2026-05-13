Ayuntamiento de Guadalajara confirma 5 encierros y garantiza que las obras de la cubierta terminarán para el chupinazo

Archivo - Ana Guarinos, en entrevista con Europa Press - EUROPA PRESS / RAFA MARTÍN - Archivo

GUADALAJARA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara completará este año el vallado necesario para el recorrido de los encierros por el casco histórico y garantiza que las obras de la cubierta consistorial estarán finalizadas para antes del Chupinazo de Ferias y Fiestas.

Así lo han asegurado este miércoles la alcaldesa, Ana Guarinos, acompañada del concejal de Infraestructuras, Santiago López Pomeda, durante su visita a las obras de la calle Dos de Mayo.

Preguntada por los trabajos en la cubierta del Ayuntamiento de cara al inicio de las Ferias, Guarinos ha sido tajante: "Tienen que estar listas y estarán listas para el Chupinazo".

En paralelo, López Pomeda ha explicado que el nuevo contrato de suministro permitirá completar el vallado permanente del recorrido de encierros, evitando así depender de préstamos de otros municipios, como ocurrió el primer año tras el traslado del recorrido taurino al casco histórico. "Con esta inversión se completaría el total del vallado para los próximos años", ha indicado.

El edil ha defendido además que el cambio de recorrido ha contribuido a dinamizar el centro histórico y mejorar la actividad comercial y hostelera durante las Ferias.

La programación taurina incluirá este año cinco encierros, uno de ellos en puntas y previsto para un miércoles a las 08.00 horas, según ya contempla el pliego de adjudicación.

En este sentido, la regidora ha asegurado que Guadalajara aspira a convertirse en "referente" nacional de los encierros. "Pamplona se va a quedar en segundo lugar", ha afirmado irónicamente la alcaldesa. En todo caso, el Ayuntamiento prevé seguir introduciendo mejoras futuras en el recorrido, especialmente en el entorno del Mercado de Abastos y los nuevos toriles, con el objetivo de reforzar la seguridad y la visibilidad de los festejos taurinos.

POLIDEPORTIVO SAN JOSÉ

Por otro lado, a preguntas de los periodistas, la alcaldesa ha confirmado que la licencia por parte de la Diputación para acometer las obras del Polideportivo San José se solicitó "hace dos días", concretamente el pasado día 30, añadiendo que actualmente el expediente se encuentra en fase de estudio técnico.

Guarinos ha reclamado a la Corporación Provincial que actúe con "eficacia y eficiencia" en la gestión y trate "con el respeto que se merecen" a los clubes deportivos de la capital, al tiempo que ha reiterado que el Ayuntamiento está dispuesto a asumir la cesión de la instalación si la institución provincial no es capaz de garantizar el servicio.

Así lo ha manifestado tras conocerse que el recinto no volverá a abrir hasta la temporada 2027-2028. "El Polideportivo San José es una instalación fundamental no solo para la provincia sino también para la ciudad de Guadalajara", ha señalado Guarinos, avanzando que desde el consistorio continúan buscando soluciones alternativas y proyectando nuevas instalaciones deportivas para la ciudad.

"Guadalajara es una ciudad deportiva y no vamos a dejar que nadie interrumpa ese ritmo", ha defendido. Además, a su juicio, es "perfectamente compatible" mantener el servicio a los clubes de Guadalajara y continuar acogiendo actividades deportivas de otros municipios de la provincia, ha dicho frente a las críticas vertidas días atrás al respecto por la Institución Provincial.