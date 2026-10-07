El Ayuntamiento de Guadalajara estudiará el pequeño desprendimiento registrado en la Puerta de Bejanque

Puerta de Bejanque. - AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.

GUADALAJARA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara estudiará el pequeño desprendimiento registrado en uno de los laterales de la Puerta de Bejanque para determinar las causas y el alcance de lo ocurrido y decidir las actuaciones necesarias para garantizar la conservación de este bien protegido.

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha explicado este miércoles a los medios que el desprendimiento ha sido de escasa entidad y que los fragmentos que se desprendieron fueron recogidos y se encuentran custodiados para su posterior reposición. La zona ha sido acordonada como medida de seguridad.

Guarinos ha señalado que, aunque aparentemente el estado general de conservación de la Puerta de Bejanque es bueno, será necesario realizar una valoración técnica para determinar si el desprendimiento se debe exclusivamente a las lluvias registradas recientemente y si es suficiente con una intervención puntual.

En función de esta valoración, el Ayuntamiento determinará si procede realizar una actuación de mayor alcance para garantizar la conservación del elemento patrimonial, según ha indicado la alcaldesa a preguntas de los periodistas durante la presentación del Primer Mercado de Productores en la ciudad.