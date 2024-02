Ayuntamiento de Guadalajara estudiará el Plan Director de la Ciudad del Cine pero advierte de que no quiere prisas

GUADALAJARA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara evaluará el Plan Director de la Ciudad del Cine de Guadalajara presentado, el pasado viernes, por la Junta de Comunidades y quiere abrir un debate con los colectivos de la ciudad relacionados con la cultura y grupos políticos antes de posicionarse y no quiere prisas en un asunto que es trascendente para la ciudad.

El segundo teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Guadalajara, Alfonso Esteban, se ha mostrado enfadado con el Gobierno regional por dar a conocer dicho plan director a los medios antes de reunirse con ellos y ha criticado que desde la Junta de Castilla-La Mancha se plantee su proyecto para el Fuerte como un "esto son lentejas, si quieres las comes o si no, las dejas".

Y es que, según Esteban, pueden dejar perfectamente de comerlas, entre otras cosas, porque ha dejado claro que aunque hay que estudiarlo ahora, ellos no quiere ni entienden que haya que renunciar a un gran complejo cultural con biblioteca y con las escuelas municipales. Además, según ha dicho, hay muchas cuestiones jurídicas y dudas de por medio que hay que resolver.

Y si bien en la reunión del pasado viernes les urgieron a tomar este mismo mes de febrero una postura en base a que de los 11,7 millones de euros en que está presupuestado el proyecto de la Ciudad del Cine, 7,8 millones de euros son de los Fondos Europeos de Dinamización Turística y tienen que estar ejecutados a fecha 31 de diciembre en un 30%, Esteban cree que esto requiere un tiempo "sensato y razonable" para estudiarlo y para realizar las consultas a todas las partes implicadas.

Además, ha afirmado que ellos llevan esperando dos meses y medio a que les presenten el plan que si bien les gustaría dar una respuesta lo más rápido posible, "ni en avión supersónico, por mucho que corra el Ayuntamiento en dar una respuesta", ha subrayado.

"No por ello vamos a tener la culpa ahora de las indecisiones y cambios de postura de esta Administración o del tiempo que ha tardado en poner esta información encima de la mesa", ha abundado, considerando fundamental mantener la esencia que concibe el uso del Fuerte como un gran espacio cultural para la ciudad.

"Tonto tonto no soy y tengo mi propia opinión", ha subrayado el segundo teniente de alcalde tras ahondar en que "no van a renunciar" a un gran espacio cultural en las naves del Fuerte de San Francisco ni a la rehabilitación integral de este espacio.

"Esto no es una cuestión de esto son lentejas, y si quiere las comes y si no las quieres, las deja, sino que hay que abordar este tema con el rigor que quiere y darle la solución que requieren los guadalajareños", insistiendo en que si ese es el planteamiento, pueden no comerlas.

Y es que, además, hoy por hoy, para Esteban, el Plan Director de la Junta es una rehabilitación "absolutamente parcial, de consolidación, para que los edificios no se hundan", palabras de las que se deduce que la Junta de Castilla-La Mancha seguiría incumpliendo lo que dice una sentencia en la que se obliga a la rehabilitación integral del Fuerte de San Francisco.

Por último, ha apuntado que la situación actual del Fuerte requiere una actuación "urgente" porque "si uno accede hoy, se le cae el alma a los pies", concluye.