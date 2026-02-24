El Ayuntamiento de Guadalajara inicia las obras de la calle Sevilla en el Alamín tras más de 60 años sin intervenir

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, visitando las obras de la calle Sevilla. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha iniciado las obras de renovación de la calle Sevilla, en el barrio del Alamín, una actuación valorada en cerca de 50.000 euros y pendiente desde hace más de seis décadas.

La intervención, que afecta a unos 40 metros cuadrados, contempla la pavimentación del tramo, la mejora del drenaje y la adecuación de la accesibilidad, a lo que hay que sumar el retranqueo de la barandilla en la parte superior de la vía para facilitar el paso de personas con movilidad reducida, sillas de ruedas o andadores.

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, se ha trasladado este martes hasta la calle Sevilla para interesarse por los trabajos, donde ha subrayado que, aunque se trata de una obra de dimensiones reducidas, es "una de las actuaciones que más orgullosa" le hace sentirse como alcaldesa, al tratarse de "una reivindicación histórica" del barrio que "nunca fue atendida" durante años.

Según ha explicado, la calle permanecía sin actuar desde hace más de 60 años y durante 17 se habían sucedido reclamaciones formales por parte de los vecinos.

La regidora ha señalado que la situación se vio condicionada por dudas sobre la titularidad de la vía, que durante años fue considerada privada de uso público, lo que impedía la inversión municipal.

Tras determinarse que la calle es de titularidad pública, el Consistorio ha podido ejecutar directamente la actuación, que se ha canalizado a través de los presupuestos participativos.

"Cuando realmente queremos ir de la mano el Ayuntamiento y los vecinos, esto se convierte en una realidad. Al final, querer es poder", ha afirmado.

La alcaldesa ha incidido en que "lo más importante" no es la cuantía económica de una obra, sino que sirva para "resolver problemas" y atender demandas vecinales, recordando que en esta vía, cuando llovía, se generaban problemas de barro y no estaban garantizadas las condiciones de accesibilidad ni una correcta evacuación de aguas.

Durante la visita, vecinos del entorno, entre ellos Antonia, de 91 años, han mostrado su satisfacción por el inicio de los trabajos.

"Llevamos 17 años peleando con la calle", ha señalado, recordando la recogida de firmas realizada durante años para reclamar la actuación.

"Cuando vi la máquina sentí una alegría, no me lo creía", ha añadido.

Guarinos ha agradecido la "paciencia" de los residentes y ha enmarcado esta actuación en el conjunto de inversiones realizadas en el barrio del Alamín en los últimos años, entre ellas la lámina de agua del barranco, el centro social y mejoras en el parque y en instalaciones deportivas, al tiempo que ha asegurado que el equipo de Gobierno seguirá acometiendo actuaciones de mantenimiento en los distintos barrios de la ciudad.