El Ayuntamiento de Guadalajara renueva integralmente dos de las áreas infantiles del Parque de la Concordia

Renovación de dos de las áreas infantiles del Parque de la Concordia. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha presentado este miércoles la renovación integral de dos áreas infantiles del Parque de la Concordia, una actuación ya abierta al público que ha supuesto una inversión aproximada de 150.000 euros y que se integra dentro del plan de mejora y modernización de los espacios de juego de la ciudad impulsado por el Ayuntamiento.

Durante la visita, acompañada por el concejal responsable de Parques y Jardines, José Luis Alguacil, la alcaldesa destacó la importancia de esta actuación en uno de los espacios más emblemáticos y concurridos de Guadalajara, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

"El Parque de la Concordia es un lugar emblemático para todos los guadalajareños, no solamente es un lugar de paso, no solamente es un lugar de paseo, también es un lugar de estancia, un lugar en el que concurren muchas familias y muchas personas y es un lugar también de juego para los más pequeños", ha señalado Guarinos.

Las obras han supuesto la renovación completa de dos de las tres áreas infantiles existentes en el parque, incorporando nuevos elementos de juego, mejoras en los pavimentos de seguridad, criterios de accesibilidad y nuevas medidas para garantizar la protección de los usuarios.

La alcaldesa ha enmarcado esta actuación dentro de la estrategia municipal de mejora de espacios infantiles desarrollada desde el inicio del mandato, recordando las intervenciones realizadas en diferentes puntos de la ciudad, como el Alamín, el parque inclusivo de Adoratrices, la Sanchica, los Juncos, Valdenoches o Iriépal, además del futuro parque de la Aeroestación, actualmente en fase de proyecto.

Según ha explicado Guarinos, sumando las actuaciones ejecutadas y las previstas, "estaríamos hablando de cerca de dos millones de euros, cinco veces más de lo que se invirtió en la totalidad del mandato anterior".

La alcaldesa ha subrayado además que estas inversiones responden al objetivo de consolidar Guadalajara como una ciudad amiga de la infancia y adaptada a las necesidades de las familias.

LLAMAMIENTO AL CIVISMO

Durante su intervención, Guarinos ha explicado que la apertura de estas instalaciones se ha visto retrasada respecto a las previsiones iniciales debido a diversos actos vandálicos que obligaron a reponer materiales y ejecutar nuevas reparaciones antes de certificar todas las condiciones de seguridad.

Por ello, ha realizado un llamamiento a la responsabilidad colectiva para conservar estos espacios públicos.

"Todo esto cuesta muchísimo dinero, sale de los recursos de los guadalajareños y es para uso y disfrute de toda la ciudad", ha señalado la alcaldesa, apelando "al civismo y a la conciencia ciudadana" para proteger unas instalaciones destinadas al disfrute de los niños de Guadalajara.

MÁS ACCESIBILIDAD Y UN 50% DE JUEGOS INCLUSIVOS

Por su parte, José Luis Alguacil ha explicado que la renovación responde al elevado grado de uso y al estado de obsolescencia que presentaban los antiguos elementos de juego de estas áreas infantiles.

El concejal ha destacado especialmente la apuesta municipal por la inclusión. Aunque la normativa exige que al menos el 25% de los juegos sean inclusivos, el Ayuntamiento ha elevado ese porcentaje hasta el 50% en estas instalaciones, una línea de actuación que se extenderá al conjunto de los nuevos proyectos de parques infantiles de la ciudad.

"En estas dos zonas, como en el resto de todas las zonas infantiles que estamos realizando nuevas en la ciudad, hemos llegado hasta un 50% de juegos inclusivos, con lo cual cumplimos la ley y además la mejoramos en un 25%", ha explicado Alguacil.

Entre las novedades incorporadas destaca un nuevo castillo multijuegos, elementos adaptados para diferentes franjas de edad, un tobogán tubular accesible para niños con problemas de movilidad y la renovación integral del arenero, que cuenta ahora con nuevos equipamientos de juego.

Asimismo, todos los elementos se han integrado estéticamente en el entorno del Parque de la Concordia mediante materiales y colores acordes con el carácter histórico de este espacio verde. "Guadalajara es una de las ciudades con mayor dotación de zonas infantiles", ha destacado el concejal José Luis Alguacil, recordando que la ciudad dispone de más de 260 áreas de juego repartidas por todos los barrios.

MEJORA TAMBIÉN EN LA PLAZA DE MORENO

La alcaldesa ha aprovechado la comparecencia para informar de otra actuación dentro de este mismo contrato recientemente finalizada en la Plaza de Moreno, "en una de las áreas de juego más utilizadas por las familias de la ciudad debido a su proximidad a varios centros educativos".

Los trabajos han incluido la restauración del emblemático caballo de juegos, la mejora de los elementos de protección y amortiguación del pavimento y la instalación de un toldo de sombra para facilitar el uso de la zona durante los meses de altas temperaturas.

El Ayuntamiento de Guadalajara continuará desarrollando nuevas actuaciones de mejora en parques y áreas de juego dentro de su plan municipal de renovación, que alcanzará progresivamente todos los barrios de la ciudad y dará respuesta tanto a las necesidades de mantenimiento como a la creación de nuevos espacios en las zonas de expansión urbana