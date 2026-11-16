El Ayuntamiento lleva la campaña del 25N a los autobuses y parquímetros de Guadalajara

El concejal de Igualdad, Roberto Narro. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara desarrollará desde este lunes, 16 de noviembre, y el próximo 2 de diciembre, una programación de actividades con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres el 25 de noviembre, que incluirá campañas de sensibilización en los autobuses urbanos y los parquímetros, la cuarta marcha ciudadana contra esta lacra, talleres, exposiciones y una representación teatral.

El concejal de Igualdad, Roberto Narro, ha presentado este lunes en la Casa del Cuento las iniciativas organizadas por el Consistorio, entre las que ha destacado dos campañas destinadas a trasladar los mensajes de rechazo a la violencia machista a los espacios cotidianos de la ciudad.

La primera de ellas, denominada 'Silenciadas', se pone en marcha este lunes en los autobuses urbanos, donde se instalarán carteles con mensajes de mujeres víctimas de violencia. La segunda, 'Aparca la violencia', comenzará el 20 de noviembre y llevará mensajes de sensibilización a los parquímetros de la ciudad, en una iniciativa impulsada por el área de Movilidad junto a la empresa gestora del servicio.

Uno de los actos centrales será la cuarta marcha contra la violencia hacia las mujeres, prevista para el sábado 21 de noviembre, con salida a las 11 horas desde el parque de la Concordia y un recorrido por el centro de la ciudad. La convocatoria está abierta a vecinos, asociaciones, entidades sociales y familias.

Al finalizar, sobre las 12.00 horas, tendrá lugar en el mismo parque la intervención artística 'El peso de lo invisible', que abordará aquellas situaciones de violencia que permanecen ocultas o no siempre resultan visibles.

La programación incluye también actividades educativas y formativas.

Así, el 23 de noviembre, la Biblioteca Pública Municipal Suárez de Puga organizará el taller 'El buen querer y el consentimiento', dirigido a institutos de la ciudad y centrado en las relaciones basadas en el respeto, la libertad y la igualdad.

Asimismo, el 22 de noviembre se celebrará un taller de defensa personal abierto a la ciudadanía en el Palacio Multiusos, mientras que el día 24 tendrá lugar otro taller, en este caso de desarrollo personal femenino , titulado: 'Lo que no debería ser normal', destinado a reflexionar sobre comportamientos violentos que pueden pasar inadvertidos o llegar a normalizarse.

El mismo día 25 se desarrollará otro taller abierto a los vecinos, titulado 'La ciclicidad, sus mitos y sus cuidados', y se iluminará el edificio municipal Arriaca, actual sede de la Alcaldía. En el apartado cultural, del 23 de noviembre al 23 de diciembre podrá visitarse en el hall del Teatro Buero Vallejo una exposición con los trabajos presentados al concurso municipal de carteles.

El diseño ganador, titulado 'Ni una más', es obra de Óscar Polanco y está dotado con 400 euros. También se han convocado un concurso de marcapáginas, cuyas propuestas ganadoras llevan los títulos 'No te ahogues, pasa la página de la violencia' y 'No te ahogues, flota'.

La programación concluirá el 2 de diciembre, a las 19.00 horas, en el Teatro Moderno, con la representación de 'Todas las mujeres que habito', un homenaje a las mujeres invisibles, madres, abuelas e hijas. Las entradas tendrán un precio de dos euros.

Narro ha señalado que el objetivo es que la sensibilización llegue al conjunto de la ciudadanía y ha defendido que la lucha contra la violencia hacia las mujeres debe ser una responsabilidad colectiva, por encima de cualquier diferencia ideológica.

En este sentido, ha recordado que el Ayuntamiento ha desarrollado más de un centenar de actividades relacionadas con la igualdad y la prevención desde que el actual equipo de Gobierno asumió el mandato y ha citado como dato preocupante las 44 mujeres asesinadas en España en lo que va de año, según las cifras mencionadas durante la presentación.