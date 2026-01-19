Ayuntamiento Puertollano siguió los hechos desde el inicio aunque Adif y Emergencias no pidieron ayuda

Agente de Criminalística de la Guardia Civil en la zona del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) - GUARDIA CIVIL

CIUDAD REAL 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real) ha informado de que siguió la tragedia ferroviaria ocurrida este domingo en la localidad cordobesa de Adamuz "desde el primer momento" en la estación de ferrocarril, aunque finalmente Adif y Emergencias no le pidieron ayuda.

En un comunicado, el consistorio ha expresado su "más profundo pesar", y ha trasladado su cariño y apoyo a las familias y seres queridos de las personas fallecidas, así como sus deseos de una pronta recuperación a las personas heridas.

Como muestra de duelo y solidaridad, las banderas del Ayuntamiento ondean a media asta y este mediodía se guardará un minuto de silencio a las puertas del consistorio.

El Ayuntamiento ha informado de que desde el primer momento se mantuvo pendiente de las posibles necesidades derivadas de la situación. "No obstante, no se requirió ayuda específica por parte de los servicios de Emergencia ni de ADIF", aclara.

En cuanto a la operativa ferroviaria, ha explicado que los trenes AVE que se encontraban en Puertollano regresaron a Madrid. Los pasajeros que optaron por continuar su viaje hacia Andalucía lo hicieron mediante taxis y algún autocar contratado de forma privada.

El alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, fue informado oficialmente de la tragedia por el servicio de Emergencias a las 21.03 horas. Posteriormente, prosigue el comunicado, el concejal responsable y los mandos de la Policía Local se personaron en la estación del AVE para atender cualquier necesidad municipal que pudiera surgir. A las 21.22 horas se les comunicó que los trenes emprendían el regreso a Madrid.

"Puertollano se suma al dolor de las víctimas y ofrece su apoyo y solidaridad con las personas afectadas", concluye.