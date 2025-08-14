El Ayuntamiento de San Clemente denuncia actos vandálicos en el barrio de San Francisco

CUENCA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Clemente ha denunciado a través de un comunicado en redes sociales los actos de vandalismo que ha sufrido el barrio de San Francisco, que ha sufrido destrozos de barandillas y daños en los columpios del parque infantil.

"Queremos manifestar nuestro rechazo absoluto a este tipo de conductas que dañan nuestro patrimonio, afectan la convivencia y generan un gasto que sufrimos todos los vecinos", recuerda el ayuntamiento sanclementino, que ha puesto en conocimiento de las autoridades los hechos y se está trabajando para identificar a los responsables.

Desde el Consistorio ruegan a cualquier persona que haya visto algo o disponga de información que pueda ayudar, que lo comunique a la Policía Local. "San Clemente es un pueblo de todos, y entre todos debemos cuidarlo. No permitamos que unos pocos empañen el trabajo y la tranquilidad de la mayoría", recuerda el Ayuntamiento de San Clemente.