Ayuntamiento de Talavera tilda de "buena noticia" el avance en la implantación de Meta

TOLEDO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Jesús García-Barroso, ha calificado de "buena noticia" el avance en la implantación de Meta, toda vez que el Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado este lunes la resolución de la Consejería de Fomento por la que se inicia el procedimiento de aprobación y se somete a información pública el proyecto de reparcelación derivado del Proyecto de Singular Interés Meta Data Center Campus. "Deseamos que cuanto antes empiece su implantación".

De otro lado, ha avanzando que se ha aprobado el expediente del contrato de servicio de vigilancia de los parques periurbanos de Los Sifones y El Vivero, así como de los espacios naturales del embalse de la Portiña y la dehesa de Valdellozo.

En rueda de prensa, ha explicado que este contrato sale por un periodo de cuatro años más uno de prórroga y por un importe IVA incluido de 414.644,96 euros. El contrato estaba caducado desde hace tres años y ahora se vuelve a iniciar su tramitación, según ha informado el Ayuntamiento en nota de presna.

A preguntas de la prensa, Jesús García-Barroso, se ha referido a las contantes aprobaciones de licencias de obras en la ciudad, "que es un buen ejemplo del impulso económico que se está dando en Talavera".

Talavera está experimentando un crecimiento en la concesión de licencias de obras, ha dicho el portavoz, que ha indicado que "la ciudad se está moviendo y los empresarios se están animando a invertir".

Unas buenas perspectivas que se suman a proyectos que van tomando forma y que se van potenciando, como la electrificación de las vías del tren para los años 2027-2028, los trenes lanzadera a Madrid y la llegada del AVE en 2030.

Talavera está experimentando un repunte en la implantación de empresas y la ampliación de las existentes, como Schreiber Foods, y para ello, en el próximo Pleno se debatirá una propuesta de aprobación de un convenio de zonas verdes para ampliar esa capacidad de adquisición energética por parte de la empresa. "Son movimientos que colaboran al crecimiento de nuestra ciudad".

Sobre el Debate del Estado de la Ciudad, Jesús García-Barroso ha destacado la estabilidad económica del Ayuntamiento y la elaboración de los próximos presupuestos municipales que estarán en torno a los 85 millones de euros.

Ha señalado de igual manera la importancia de la consecución de los fondos europeos EDILES que ascienden a 14,3 millones, "queremos que Talavera empiece a resurgir y a crecer como se merece".