Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Toledo. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Toledo ha aclarado este jueves que el dictamen del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) en relación a las actividades con ruidos en la plaza de Zocodover no supondrá la suspensión de ninguna actividad programada en este espacio de la ciudad estas fiestas navideñas salvo el concierto de fin de año.

Fuentes del Ayuntamiento de Toledo han especificado a Europa Press que la prohibición/limitación de eventos que puedan causar contaminación acústica establecida por el Tribunal no constituye en ningún caso la suspensión de las actividades previstas, "si bien podrán contar con limitaciones cautelares dirigidas a limitar el impacto acústico".

Desde el Consistorio han acladaro que "la actividad de la plaza de Zocodover no se suspende, se limita", recordando que desde el pasado año ya se han desplazado actividades que podrían ser molestas para vecinos como el mercadillo de Navidad, trasladado al paseo del Miradero.

Así, actividades como la Gran Bola de Navidad continuarán desarrollándose en la plaza de Zocodover.

Además el Ayuntamiento, que ya ha puesto en manos de sus servicios jurídicos la cuestión, ha adelantado que solicitará al TSJCM aclaraciones sobre si se contempla el mantenimiento de las excepciones establecidas desde el Consistorio, y sobre otros aspectos.