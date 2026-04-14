Ayuntamiento de Toledo confía en poder abrir la semana que viene el plazo de inscripciones de las escuelas infantiles

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TOLEDO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Toledo ha confiado en abrir la semana que viene el proceso de inscripciones de las escuelas infantiles de la ciudad y quiere mantener el importe mensual de 280 euros actuales que pagan las familias por este servicio.

El concejal de Educación, Daniel Morcillo, ha confirmado en declaraciones a Europa Press, que previsiblemente este miércoles la Junta de Gobierno local aprobará la nueva licitación del contrato de las escuelas infantiles, de modo que las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas.

Se abre esta nueva licitación debido a la finalización del anterior contrato con la empresa Servicios Infantiles La Casita de Chocolate SL, en las escuelas Ana María Matute, Gloria Fuertes y Paseo del Carmen.

Al haber terminado uno de ellos el 18 de febrero, y tener tres fechas diferentes de finalización, se ha acordado con la empresa una terminación amistosa, dando continuidad a este servicio hasta el 31 de agosto para acabar el curso escolar.

MANTENER LOS MISMOS PRECIOS

En principio, el Consistorio defiende la idea es mantener los mismos precios que hasta ahora abonan las familias, y desliza la idea de que se podría incrementar diez euros más, un detalle que no está incluido en la nueva licitación y que aún perfila el Gabinete económico del Consistorio.

El proceso de cambio de contrato ha influido en el calendario habitual de renovación de las plazas y la apertura de nuevas inscripciones, pero en breve "se abrirán los plazos" con la idea de que la semana que viene poder "ponerlo todo en marcha".

Además, este nuevo contrato cuenta con un anexo de subrogación que recoge el detalle de las plantillas actuales, en cuanto al número de trabajadoras, antigüedad y salarios que les corresponde.

La previsión, según el concejal de Educación, es que para el mes julio debería estar adjudicado el servicio, de manera que la nueva empresa o la misma que la ostenta, si decide presentarse, se hará cargo, y comenzarán los trámites para que el 1 de septiembre empiece el curso con normalidad.

UN CONTRATO QUE PARTE CERO

El nuevo contrato "parte de cero, con todas las reglas y todos los precios actualizados para evitar los problemas de tener un contrato tan antiguo".

"Es como empezar una partida de parchís nueva. Empezamos de cero, cada uno con sus fichas. Sin ninguna rémora ni ninguna reclamación pendiente. La nueva empresa que venga, incluso si es la misma empresa la que entra, entrará con unas reglas nuevas".

Contempla "una serie de gastos que estaban contemplados y que la empresa reclamaba al Ayuntamiento, actualizado a las circunstancias de hoy, con los convenios colectivos y los salarios actualizados".

Es un contrato nuevo de servicios "con una duración de 2+1+1", con un primer periodo de dos años, con posibilidad de ir renovándolo de año en año, con el objtivo de "evitar esos problemas de contratos tan largos".

"Si de aquí a dos años vemos que las circunstancias han cambiado. Porque hemos tenido una crisis energética gravísima y entonces se ha disparado la luz o el gas, pues poder sacar un nuevo contrato con unas reglas de juego en las que estemos todos contentos", ha asegurado el edil de Educación.

El problema con el antiguo contrato es que el gasto de los salarios no estaba reflejado dentro de lo que aportaba el Ayuntamiento, lo que generaba que la empresa tenía que asumir por completo el aumento de los mismos.

TRES EMPRESAS INTERESADAS

Al menos tres empresas han mostrado su interés por optar a acometer la gestión de las escuelas infantiles, y desde el Ayuntamiento animan a todas las interesadas a que se presenten. "Cuantas más propuestas, mejor dónde poder elegir".

Debido a la problemática con la anterior empresa, La Casita de Chocolate, sobre las deudas acumuladas de ejercicios anteriores, algunas reclamaciones "sí que se les está reconociendo" y la idea es compensarlas.

Pero hay otras en las que "hay discrepancia", y están judicializadas. "Y ahí ya tendrá que ser un juez que diga quién tiene razón", ha afirmado.