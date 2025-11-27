Ayuntamiento Toledo defiende que solo activará el sentido único peatonal en el Casco cuando Policía Local lo considere

Archivo - Encendido de las luces de Navidad en Toledo. - AYUNTAMIENTO - Archivo

TOLEDO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Toledo, en coordinación con la Policía Local, ha diseñado el dispositivo de sentido único peatonal en el eje comercial del Casco Histórico y ha asegurado que se activará solo cuando la Policía Local lo estime oportuno, permitiendo siempre el acceso de los vecinos residentes a sus viviendas. Un dispositivo que estará debidamente indicado con una señalización específica.

La medida, según ha informado el Consistorio en nota de prensa, es similar a la que se ha dispuesto en años anteriores aunque con una novedad, ya que el sentido peatonal será el mismo que el del tráfico rodado.

De este modo, el eje peatonal comprendido entre la plaza de Zocodover y la plaza del Ayuntamiento discurrirá por las calles Comercio y Hombre de Palo, zonas que concentran el mayor volumen de público, especialmente la calle Hombre de Palo, por lo que, para mejorar la circulación en esta vía, se habilitará en sentido único desde la plaza del Ayuntamiento y Arco de Palacio hacia la plaza de Zocodover.

Por ello, se aconseja que para acceder a la plaza del Ayuntamiento desde la plaza de Zocodover se haga por la calle de la Magdalena, calle Tornerías, plaza Mayor, calle Sixto Ramón Parro y calle Cardenal Cisneros. Ya desde la plaza del Ayuntamiento, se podrá regresar a la plaza de Zocodover por cualquier itinerario, teniendo en cuenta que, los días que se active el dispositivo especial, la calle Hombre de Palo se habilitará, exclusivamente, en sentido calle Comercio hasta la plaza de Zocodover.

Cuando el aforo obligue a activar el dispositivo, no se podrá acceder a la calle Hombre de Palo desde las Cuatro Calles. En su lugar, se recomienda continuar por las calles Chapinería o Martín Gamero para retomar el circuito.

Además, existe un vial alternativo desde las Cuatro Calles por la calle Cordonerías, travesía de la Sal, calle de la Sal, calle de la Granada, Arco de Palacio hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento.

Desde el Ayuntamiento han señalado además que los vecinos de la calle Hombre de Palo dispondrán de un estacionamiento reservado mientras se active el dispositivo para 9 plazas en la calle de El Salvador desde las 15.30 hasta las 7.30 horas del día siguiente; y sábado y festivos durante todo el día.

El Ayuntamiento ha agradecido la colaboración ciudadana y ha recordado que estas medidas buscan garantizar la seguridad y el disfrute de todos durante las festividades navideñas.