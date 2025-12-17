Ayuntamiento Toledo emprenderá acciones legales contra PSOE por sus declaraciones sobre la Policía en una comida del PP

Archivo - El portavoz municipal en el Ayuntamiento de Toledo, Juan José Alcalde - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO - Archivo

TOLEDO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Toledo ha anunciado que emprenderá acciones legales para que los concejales del PSOE declaren en sede judicial sobre "las graves acusaciones sobre la Policía Local", después de que los socialistas plantearan este martes al alcalde, Carlos Velázquez, por qué los agentes locales no sancionaron a asistentes a una comida del PP por su falta de civismo.

El portavoz municipal, Juan José Alcalde, asegura que, "ante hechos tan graves, el camino correcto es llevar la cuestión a sede judicial y que sean allí donde los concejales socialistas se expliquen, es la mejor manera de actuar, desde la claridad y la transparencia".

Desde el Ayuntamiento de Toledo se van a iniciar acciones judiciales "tras las graves denuncias realizadas públicamente por el Grupo Municipal Socialista, para que sus acusaciones sean aclaradas y justificadas en sede judicial", ha afirmado Alcalde.

Según ha señalado el portavoz, se trata de una denuncia "muy grave" que debe ser tratada con la máxima seriedad y responsabilidad, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Por este motivo, desde el Ayuntamiento "se considera necesario que todos y cada uno de los concejales socialistas comparezcan ante la autoridad judicial para confirmar, justificar o dar cuenta de las afirmaciones realizadas".

En este sentido, Juan José Alcalde ha señalado que desde los servicios jurídicos municipales se va a poner a disposición de la justicia toda la documentación que el PSOE ha solicitado para que puedan acudir al juzgado y explicar "uno a uno" aquello que denuncian, al tiempo que ha recordado que la nota de prensa difundida la firma el PSOE por lo que "es el Grupo Municipal en su conjunto quien avala y respalda esas acusaciones y quien debe responder de ellas ante un juez".

De hecho, el portavoz ha subrayado que los servicios jurídicos del Ayuntamiento, ya están trabajando en la preparación de acciones legales, que se presentarán ante el juzgado en la forma en la que consideren más adecuada, "ante hechos tan graves, el camino correcto es llevar la cuestión a sede judicial y que sean allí donde los concejales socialistas se expliquen, es la mejor manera de actuar, desde la claridad y la transparencia".