Policía Toledo niega "categóricamente" que recibiera órdenes para no denunciar infracciones de tráfico en comida del PP

TOLEDO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Toledo ha negado "categóricamente" que los agentes recibieran instrucciones u órdenes tendentes a no denunciar infracciones en materia de tráfico el pasado fin de semana en el entorno de la celebración del evento navideño del Partido Popular de Toledo.

En un comunicado, la Policía Local desmiente "rotundamente" tales acusaciones, negándolas categóricamente, y calificando este hecho de "totalmente incierto".

Defiende en este sentido que "se cumple escrupulosamente, como no puede ser de otra forma, y está interiorizado dentro de la cultura de este cuerpo policial el mandato que hace la Ley Orgánica 2/1986, de 2 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el artículo 5.1 b) respecto a sus principios de básicos de actuación: Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e imparcialidad".

"Estas graves acusaciones calumniosas", prosiguen en el comunicado, "atentan contra la dignidad y el honor de la Policía Local de Toledo y de todos sus agentes, que nunca han admitido ni tolerado ninguna injerencia, instrucción, ni siquiera sugerencia, de tipo político o mediático sobre su modo de actuación, ateniéndose la misma únicamente a criterios técnicos, amparados por el marco legal vigente, siguiendo los principios de legalidad, oportunidad y congruencia a la vista de los acontecimientos y circunstancias del momento, y con la única finalidad del interés común de la ciudad de Toledo y sus vecinos".