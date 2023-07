Ayuntamiento Toledo hará "lo posible" para no perder ayudas a escuelas infantiles y PSOE acusa de generar "desconcierto"

TOLEDO, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno municipal del Ayuntamiento de Toledo ha asegurado que los servicios jurídicos del Consistorio harán "todo lo posible" por no perder las subvenciones de la Junta a las escuelas infantiles, criticando al anterior Ejecutivo local del PSOE de tener una actitud "irresponsable" en este tema, mientras que los socialistas han defendido que su gestión de las escuelas infantiles ha sido "excelente" y han considerado que el actual equipo de Gobierno lamentando el "desconcierto" que está generando.

En primer lugar, el portavoz del equipo de Gobierno municipal, Juan José Alcalde, ha informado este miércoles de los asuntos aprobados en la Junta de Gobierno Local celebrada este martes. Entre los más urgentes, Alcalde ha destacado que los servicios jurídicos del Ayuntamiento harán "todo lo posible" para no perder las subvenciones a las escuelas infantiles de la ciudad, según ha informado el Consistorio en nota de prensa.

De esta manera se quiere agotar la vía administrativa mediante recurso de reposición para recuperar esas cuantías, que pueden llegar como máximo a los 150.000 euros a las escuelas infantiles municipales 'Ana María Matute', 'Gloria Fuertes' y 'Casco Histórico'.

Alcalde ha explicado que se trata de una solicitud presentada en diciembre del pasado año y de la cual el Ayuntamiento tuvo conocimiento, mediante la publicación en un diario local, de su desistimiento. Ante esta situación, los técnicos se pusieron en contacto con la Consejería y se les informa de que se deniegan las subvenciones por no entregar la documentación requerida.

Lo que sucedió, alegan, es que la Junta envió la notificación a la propia alcaldesa y ella no abrió el expediente, por lo que al Ayuntamiento no le constaba información ninguna del requerimiento, por tanto al no presentar la documentación ese dinero se pierde.

El portavoz municipal ha acusado de "irresponsable" la gestión de Milagros Tolón y de su equipo de Gobierno que "pone en riesgo" esas subvenciones, considerando que "tendrá que dar explicaciones a los toledanos de por qué no contestaron a los requerimientos de la Junta y la pérdida de ese dinero tan necesario para la ciudad".

"Ahora estamos intentando solucionarlo utilizando los medios a nuestro alcance para intentar recuperar las subvenciones", ha comentado, señalando además que desde el Ayuntamiento no van "contra nadie". "Solo queremos defender los derechos de los toledanos", ha apostillado.

FONDOS EUROPEOS

Por otro lado, el portavoz municipal también ha querido matizar las declaraciones realizadas por el PSOE respecto a la concesión de más de tres millones de euros de fondos europeos al Ayuntamiento de Toledo en materia de movilidad.

Alcalde señala que lo publicado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana es la adjudicación definitiva y ya estaban contemplados los proyectos que recoge, "pero lo que no cuenta el equipo de Gobierno anterior es de dónde se van a sacar los más de 2 millones de euros que tiene que poner el Consistorio con respecto a esa subvención, porque a día de hoy no hay una dotación presupuestaria para poder hacer frente a esos fondos".

Una "falta de gestión absoluta" por parte de los socialistas, reitera el portavoz, que se une a la que ha realizado con la Alhóndiga o la mejora de la accesibilidad de los chalets del parque de la Integración. "Los servicios técnicos ya les advirtieron de que no pidieran más fondos europeos porque no había dinero para dotar la parte correspondiente municipal y, aun así, primó más la foto que otra cosa", ha criticado.

"NO HAY DINERO PARA FESTEJOS, DIGAN LO QUE DIGAN"

Además, en el área de Cultura, Hacienda y Patrimonio, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente del presupuesto de la Feria y Fiestas de agosto por un importe de 103.273,56 euros. En este punto, el portavoz ha reiterado que "no han dejado dinero para festejos, digan lo que digan, por más que el PSOE quiera alargar sus mentiras".

De hecho, ha recordado Alcalde, "en la propia Comisión de Hacienda celebrada este lunes se modificaron los créditos y el grupo del PSOE lo aprobó porque sabía que no había dinero".

PSOE DEFIENDE UNA GESTIÓN "EXCELENTE"

Por su parte, el concejal del Grupo Municipal Socialista Teo García ha exigido al Gobierno de PP y Vox "que se pongan a trabajar y eso pasa por dejarse de fotos en el despacho y se dediquen a hacer un seguimiento de los expedientes, coordinar a los técnicos, dirigir a los empleados públicos y defender los intereses municipales por encima de cualquier otra cosa". "A esto se le llama gestionar y en el Gobierno local brilla por su ausencia", ha lamentado, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

Así se ha manifestado en referencia a las escuelas infantiles municipales, cuya gestión durante el Gobierno de Milagros Tolón "ha sido excelente, potenciando este servicio, mejorando las instalaciones y aumentando las plazas manteniendo el precio a las familias". Estos centros, ha dicho, "tienen un nivel de calidad incuestionable y ha mantenido los precios a lo largo de los últimos ocho años, hemos ampliado las instalaciones y las plazas del Polígono y, además, hemos establecido un programa de conciliación complementario sin precedentes en nuestra ciudad".

Respecto a la solicitud de subvención, García ha pedido al Gobierno local "mayor rigor", pues en un primer momento trasladó que se iba a presentar una demanda judicial y posteriormente se comunicó que se trataba de un asunto administrativo. Por ello, "es importante que no confundamos a la ciudadanía y tratemos los asuntos municipales con mayor solvencia".

García ha denunciado el momento de "descontrol y desconcierto" en la dirección política del Área de Hacienda del Ayuntamiento, "que demuestra cada día más su inoperancia". En esta línea, "exigimos al Gobierno de PP y Vox que se ponga a trabajar de una vez y eso pasa por dejarse de fotos en el despacho y hacer un seguimiento de los expedientes, coordinar a los técnicos, dirigir a los excelentes empleados públicos que tiene el Ayuntamiento y defender los intereses municipales por encima de cualquier otra cosa". "A esto se le llama gestionar y en el Gobierno local brilla por su ausencia", ha manifestado.

FERIA DE AGOSTO

Con respecto a la Feria y Fiestas de agosto, Teo García ha explicado que en la Comisión de Hacienda quedó acreditada "la situación de liquidez y solvencia del Ayuntamiento" con remanentes por valor de más de 22 millones de euros que pueden dar cabida a la financiación de las necesidades sociales, culturales y también festivas.

"Lo que no es de recibo es que el dinero de Servicios Sociales dedicado a las personas más vulnerables de nuestra ciudad se dedique a la contratación de espectáculos de un nivel que tendrán la oportunidad de juzgar los propios ciudadanos y tendremos la oportunidad de hacerlo conjuntamente", ha indicado el concejal socialista.