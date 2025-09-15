Ayuntamiento Toledo pide a Junta la creación de una nueva Zona Básica de Salud en Valparaíso, La Legua y Vistahermosa

TOLEDO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Toledo pide a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la creación de una nueva Zona Básica de Salud que dé servicio a los más de 6.000 vecinos de los barrios de la Legua, Valparaíso y Vistahermosa.

La concejal de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas, ha avanzado que el Ayuntamiento ha presentado alegaciones al borrador del Mapa Sanitario de Castilla-La Mancha al comprobar que la Consejería de Sanidad no ha incluido modificación alguna en la orden 201/2018, "a pesar de que, en junio del 2024, presentamos un escrito solicitándolo".

Además, Illescas ha recordado que ésta fue una de las peticiones que el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, abordó con el consejero de Sanidad en la reunión que ambos mantuvieron en octubre del 2023.

El Ayuntamiento, tal y como ha informado en nota de prensa, considera imprescindible que se ponga en marcha esta nueva Zona Básica de Salud que permita garantizar una atención sanitaria más cercana y adecuada a los vecinos de La Legua, Valparaíso y Vistahermosa, y al tiempo aliviar la presión asistencial que actualmente soportan los Centros de Salud de Palomarejos y Buenavista.

"Si no se atiende esta petición principal, al menos se debería crear un consultorio médico local", ha señalado Illescas, ya que esta modificación también corregiría la extraña situación de que un barrio esté dividido en dos zonas de salud, puesto que Valparaíso y La Legua suponen una misma unidad barrial.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Toledo reafirma su compromiso con la mejora de los servicios públicos básicos y reclama a la Junta de Comunidades que dé una respuesta clara y responsable a una demanda histórica a los habitantes de esta zona de la ciudad.