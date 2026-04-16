Ayuntamiento de Toledo recibe ocho ofertas para el préstamo de 3 millones de euros destinado a inversiones municipales

Plano del nuevo cuartel de la Policía Local. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Toledo, Juan José Alcalde, ha valorado este jueves el procedimiento para la contratación de un préstamo de 3 millones de euros y que ha recibido ocho ofertas por parte de las entidades bancarias "más importantes del país" que han presentados sus ofertas dentro del plazo establecido, "un elevado número de ofertas que pone de manifiesto la confianza de los bancos en la estabilidad y sostenibilidad financiera del Ayuntamiento", ha subrayado.

El proceso de licitación fue publicado hace un mes, periodo durante el cual las entidades interesadas han podido analizar el pliego de condiciones, formular consultas y preparar sus propuestas que ahora serán evaluadas por la junta de contratación, para comprobar el cumplimiento de los requisitos, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

El préstamos de tres millones de euros, como ha indicado el concejal de Hacienda, irá destinado a financiar diferentes proyectos clave para la ciudad como son la construcción del nuevo cuartel de la Policía Local, cuyo proyecto ya está redactado.

También para la adquisición del mobiliario del centro de mayores del barrio de Buenavista. Otra partida para la mejora de diferentes instalaciones deportivas y una última para sufragar la parte correspondiente al Ayuntamiento de Toledo para el arreglo de la estación de autobuses, fruto del acuerdo alcanzado entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación provincial.

En este sentido, Juan José Alcalde ha señalado que el nuevo cuartel de la Policía Local "es una inversión prioritaria para mejorar los servicios de seguridad y las condiciones laborales de los agentes, pero además, este préstamo permitirá seguir avanzando en la mejora de infraestructuras y servicios municipales".