El Ayuntamiento de Toledo tendrá esta semana los informes definitivos que sirvan para recuperar la Casa de Corcho

La Casa de Corcho de Toledo tras el incendio - AYTO TOLEDO

TOLEDO 25 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, calcula que a lo largo de esta semana el Ayuntamiento de la capital regional tendrá los informes definitivos que sirvan para recuperar la Casa de Corcho del parque de La Vega, que fue presa de las llamas el pasado viernes.

A preguntas de los medios, Velázquez ha recordado que el incendio fue causado cuando, por accidente, dos trabajadores del plan de empleo que estaban reparando mobiliario del parque de La Vega realizaban labores de recarga de gasolina de un generador.

Este mismo lunes ha habido una reunión de los técnicos para hacer una valoración "definitiva" en el lugar, ha dicho el alcalde, quien ha explicado que la planta de abajo de la casa se puede "dar prácticamente por salvada" frente a la planta de arriba donde la cubierta se ha venido abajo.

"Cubierta que en el proyecto había que cambiar", ha indicado el alcalde, que ha añadido que se trataba de "una de las inversiones más importantes que tenía que hacer el adjudicatario" de la Casa de Corcho.

Ha detallado que el adjudicatario de la Casa de Corcho se desplazó al lugar cuando fue pasto de las llamas y que antes de ello había estado allí junto a la concejala de Obras, Servicios y Parques y Jardines, Loreto Molina, viendo las actuaciones a llevar a cabo en cuanto a plantaciones para embellecer la zona.

Asimismo, ha detallado el alcalde, el adjudicatario había estado horas antes con un arquitecto eligiendo los suelos que iban a poner. "Prácticamente estuvo allí llorando conmigo", ha añadido.

"Vamos a volver a abrir la Casa de Corcho, tardaremos un poco más, pero volveremos a abrir", ha sentenciado el alcalde de Toledo, quien ha denominado la Casa de Corcho como la "casa Fénix" porque "resurgirá de sus cenizas".