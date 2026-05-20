Ayuntamiento de Toledo valora el desbloqueo del AVE a Extremadura y que se avance a una opción alineada con su posición

Archivo - El concejal de Movilidad y Régimen Interior de Toledo, Iñaki Jiménez, en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO - Archivo

TOLEDO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Toledo, Iñaki Jiménez, ha valorado el anuncio realizado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sobre el desbloqueo del desarrollo de la línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura y, especialmente, la decisión de replantear el paso ferroviario por Toledo mediante un nuevo estudio informativo, afirmando que supone "un paso importante" porque, finalmente, el Ministerio "opta por avanzar hacia una solución alineada con la propuesta planteada por el Ayuntamiento de Toledo, que es el proyecto que más favorece a los usuarios y vecinos de la ciudad".

En este sentido, el concejal de Movilidad ha destacado que el Ministerio deja atrás la propuesta inicialmente defendida, una alternativa que, según ha recordado, "provocaba un importante impacto sobre el cono visual que protege el Casco Histórico de Toledo y ponía en riesgo uno de los principales valores patrimoniales de nuestra ciudad", según ha informado el Consistorio toledano en nota de prensa.

"Finalmente el Ministerio optará por la opción planteada por el Ayuntamiento ya que es el proyecto que más favorece a los usuarios y vecinos de la ciudad. Y descarta su propia opción, la cual provocaba un impacto en el cono visual que protege el Casco Histórico de la ciudad", ha manifestado Jiménez.

Asimismo, el edil ha reclamado al Gobierno central que el compromiso adquirido se traduzca en avances inmediatos y no vuelva a dilatarse en el tiempo una infraestructura estratégica para Toledo y el conjunto del territorio: "Esperamos que el estudio informativo que propone el Ministerio sea en las próximas semanas y no en los próximos años", ha subrayado.

El concejal de Movilidad ha recordado que las alegaciones presentadas al Ministerio, impulsadas por el alcalde, Carlos Velázquez, bajo el proyecto 'Toledo AVE', nacieron del diálogo con vecinos, colectivos y agentes sociales de la ciudad y han contado con un "amplio respaldo institucional".

La propuesta municipal se articula sobre cuatro premisas fundamentales: garantizar que el AVE Madrid-Lisboa tenga parada en Toledo, asegurar el mantenimiento presente y futuro de la estación de Santa Bárbara, preservar los conos visuales que protegen la declaración de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad y desarrollar una infraestructura ferroviaria útil para los usuarios e integrada en el modelo de ciudad.

El proyecto municipal plantea una solución ferroviaria que combina la estación de Santa Bárbara con un andén pasante en una parcela de titularidad municipal situada frente al entorno del centro comercial 'Luz del Tajo', permitiendo reducir al máximo el impacto visual, garantizar la continuidad ferroviaria de Santa Bárbara y mejorar la movilidad urbana.

Además, esta alternativa aporta una solución técnica "viable y económicamente equilibrada", al tiempo que "corrige déficits históricos de conectividad ferroviaria" y sitúa a Toledo como "un nodo estratégico dentro de la conexión de alta velocidad entre Madrid y Lisboa".

El concejal de Movilidad ha reiterado que el Ayuntamiento seguirá colaborando institucionalmente con el Ministerio para lograr "la mejor solución posible para Toledo", una solución "compatible con la protección patrimonial, útil para los viajeros y pensada para el futuro de la ciudad", ha concluido.