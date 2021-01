Ayuntamientos trasladarán a Educación su propuesta para recuperar días perdidos por nevadas antes del 10 de febrero

TOLEDO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos de Castilla-La Mancha propondrán modificaciones al calendario para recuperar los días perdidos por las nevadas y trasladarán sus propuestas a las delegaciones provinciales con anterioridad al día 10 de febrero de 2021, de modo que cada enseñanza alcance el número de días lectivos establecidos.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado que, con carácter general para el conjunto de la región, se recuperará el retraso del comienzo del segundo trimestre y serán prioritarios los días no lectivos anteriores al 18 de junio de 2021. Únicamente se podrá recuperar tras esa fecha de no disponer de días no lectivos suficientes con antelación a la misma.

De no existir los mencionados Consejos de localidad, deberá contarse con el informe preceptivo y favorable de la

mayoría simple de los Consejos Escolares de todos los centros educativos de la localidad, según publica el DOCM y recoge Europa Press.

El pasado 8, 11 y 12 de enero el Gobierno de Castilla-La Mancha suspendió la actividad lectiva como consecuencia de las nevadas provocadas por la borrasca 'Filomena'. En estas jornadas, más de 408.000 alumnos y alumnas, más de 30.000 docentes y más de 1.600 centros interrumpieron las clases por un temporal de unas dimensiones no registradas en toda la historia de la autonomía.