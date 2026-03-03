Aznar presenta en Albacete este jueves su libro 'Orden y Libertad'

El expresidente del Gobierno, José María Aznar. - Tomás Alonso - Europa Press

ALBACETE 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Este jueves 5 de marzo Albacete acogerá la presentación del libro 'Orden y Libertad' del expresidente del Gobierno José María Aznar, que mantendrá un diálogo con la periodista de ABC María José Fuenteálamo.

El acto tendrá lugar a las 19.00 horas en el Salón de Actos de Unicaja, situado en la calle San José Calasanz, y Aznar estará acompañado por cargos del partido, ha informado el PP en nota de prensa.

'Orden y libertad', publicado por La Esfera de los Libros, ofrece una interpretación de las amenazas y oportunidades que "afrontan las democracias liberales en la actualidad y reivindica la vigencia de un proyecto de sociedad basado en la libertad, apoyada por un orden institucional sólido".

El libro ofrece la visión de "quien gobernó España entre 1996 y 2004, a través de una reflexión sobre los valores del liberalismo conservador, haciendo un repaso sobre las amenazas y oportunidades que acechan a las democracias liberales en el siglo XXI".

El autor invita a la acción "a través de una reflexión abierta, apelando a un liderazgo responsable, capaz de afrontar los desafíos actuales sin renunciar a los principios que sostienen las democracias y defendiendo los valores que garantizan la libertad". "El orden sin la libertad es garantía de despotismo y decadencia; la libertad sin el orden, prólogo de una desintegración condenada a liquidarse autoritariamente", afirma el autor.