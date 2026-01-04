Las bajas temperaturas obligan a trasladar la Recepción Real de la cabalgata de Cuenca al Centro Cultural Aguirre

Cabalgata de Reyes de Cuenca. - AYUNTAMIENTO

CUENCA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La cabalgata de los Reyes Magos de Cuenca partirá este lunes, 5 de enero, a las 18.30 horas desde la avenida de Hermanos Becerril a la altura de la Plaza de la U, desde donde continuará por Fermín Caballero, Cervantes, José Cobo, Plaza de la Hispanidad y Carretería hasta llegar a la Plaza de la Constitución, desde donde sus majestades irán a pie hasta el Centro Cultural Aguirre, donde tendrá lugar la Recepción Real a todos los niños y niñas.

El cambio de ubicación de la Recepción Real, que estaba prevista en los jardines de la Diputación y que se hará finalmente en el Centro Cultural Aguirre, se debe a la previsión de bajas temperaturas, informa el Consistorio.

La cabalgata, en la que se repartirán unos 3.000 kilogramos de caramelos, contará con once carrozas, participando las asociaciones de vecinos de los barrios y pedanías conquenses junto a los Amigos del Carnaval de Cuenca, el Club de Patinaje Hoz del Júcar, Sambas Colgadas, Grupo Tiruraina con Gigantes y Cabezudos, charanga Los Colgaos, Acción Católica y Spirit Dance by Company.

Se suma que Policía Local y Agentes de Movilidad, Bomberos y Protección Civil, Policía Nacional, Cruz Roja y operarios de los Servicios Municipales de Limpieza y de Obras velarán por un recorrido sin incidencias.

Asimismo, Club Cuenca Motor 4x4 y Agentes Medioambientales de la Junta de Comunidades, que han celebrado su 25 aniversario en el año 2025 que acaba de finalizar, colaborarán también en el remolque de las carrozas.

Con el objeto de que el desfile se desarrolle con normalidad y protección, desde el Ayuntamiento de Cuenca se lanzan una serie de normas para los espectadores que incluyen que no se debe invadir el recorrido salvo que lo indique el personal de seguridad y que los menores siempre deben ir con adultos, a quienes se recomienda tener fijado un punto de encuentro accesible para el caso de extravío y que anoten de forma visible en los menores un número de teléfono.

LA LLEGADA EN TIROLINA, PENDIENTE DE LA METEOROLOGÍA

Lo que también depende de la meteorología es la llegada de los Reyes por la mañana a través de la tirolina Las Hoces y el tipo de visita a las pedanías.

En caso de que la meteorología pudiera impedir o cambiar el desarrollo de alguno de los eventos, se comunicaría a través de las redes sociales y el canal de WhatsApp del Ayuntamiento, así como a través de los medios de comunicación.