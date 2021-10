Bal (Cs) pregunta a Page si no se queja a Sánchez de los recursos de despoblación en CLM

TOLEDO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha preguntado al presidente regional, Emiliano García-Page, si "no va a protestar porque los recursos en sanidad o despoblación no se apliquen con justicia" desde el Gobierno de Pedro Sánchez, y si "no se va a quejar de los privilegios que se lleva la financiación en Cataluña".

Así lo ha planteado Bal junto a la coordinadora autonómica de la formación; Carmen Picazo; en el encuentro con concejales, afiliados de base y cargos orgánicos 'Toledo Liberal'.

"¿Va a apoyar García-Page la subida de impuestos planteada por Sánchez?. Basta ya Emiliano de palabras, hay que pasar a los hechos. A ver si nos dice de una vez por todas, que se queje, que proteste por que el Gobierno de España se sube el sueldo cuando hay familias que lo están pasando mal en nuestro país", ha afirmado.

CORAZÓN Y CABEZA

De su lado, Carmen Picazo ha destacado que allí donde gobierna Ciudadanos, se bajan impuestos y se inicia la senda de la recuperación para que los emprendedores creen empleo, haciendo política económica "con cabeza" y de bienestar Social "con el corazón".

"Somos una oposición responsable, somos leales pero exigentes. Estamos consiguiendo que muchos ayuntamientos sean mucho más transparentes y eficientes, nos centramos en los problemas de las personas y no en aquellos debates estériles de confrontación", ha destacado.

Asimismo, ha destacado que en este encuentro hay personas que pertenecen a la sociedad civil "preocupadas por cómo se pueden cambiar las cosas" y por llevar a Castilla-La Mancha a las metas a las que nunca ha llegado.