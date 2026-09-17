La banda El Altar del Holocausto arranca este viernes en Toledo la gira europea de presentación de su nuevo álbum. - ALTAR DEL HOLOCAUSTO

TOLEDO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tras el lanzamiento de 'Ecos', su quinto álbum de estudio, El Altar del Holocausto arranca 'Ecos Tour', una extensa gira que llevará la nueva obra de la banda por España, Portugal, Francia, Países Bajos y Reino Unido entre septiembre de 2026 y abril de 2027, con un concierto que les llevará al Círculo de Arte de Toledo este mismo viernes, 18 de septiembre.

Reconocidos por convertir cada concierto en una experiencia inmersiva, la formación continuará con sus "homilías" en directo, un concepto que trasciende el formato convencional del concierto para ofrecer un viaje emocional construido desde el rock instrumental, la intensidad y la contemplación, informa la banda en nota de prensa.

'Ecos' representa el inicio de una nueva etapa para la banda. Inspirado en el ciclo migratorio de las aves que regresan a su lugar de origen tras atravesar el invierno, el álbum explora conceptos como el retorno, la transformación y la persistencia a través de seis composiciones instrumentales que consolidan la identidad artística del grupo.

Con 'Ecos tour', El Altar del Holocausto recorrerá algunos de los escenarios y festivales más destacados del circuito alternativo europeo, reafirmando su proyección internacional y presentando por primera vez en directo las composiciones de este nuevo trabajo.

Las entradas para el concierto en Toledo, que comenzará a las 20.30 horas, ya a la venta en: https://entradium.com/es/events/el-altar-del-holocausto-en-t...

Con esta gira, El Altar del Holocausto continúa consolidando una trayectoria única dentro del panorama instrumental europeo, llevando el universo de 'Ecos' a los escenarios mediante una propuesta donde la música, la imagen y la espiritualidad escénica convergen en una experiencia profundamente emocional.