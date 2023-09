La banda estadounidense de rock The Hangmen hace una parada este domingo en Toledo dentro de su gira europea

La banda estadounidense de rock The Hangmen hace una parada este domingo en Toledo dentro de su gira europea - MONASTERIO DE CULTURA

TOLEDO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La banda estadounidense de rock The Hangmen se embarca en una nueva gira europea con la que visitará el Círculo de Arte Toledano este domingo, 24 de septiembre. Un concierto en el que el grupo presentará su último disco 'Stories to tell'?.

La formación musical se crea en Los Ángeles a mediados de la década de la década de 1980. Esta integrada por el guitarrista y vocalista Bryan Small, Jimmy James a la guitarra, Angelique Congleton y la nueva incorporación a la batería Jorge Disguster, ha informado el Monasterio de Cultura en nota de prensa.

Su disco titulado 'Metallic I.O.U.' logró catapultar al grupo a los escenarios en giras junto a bandas como Social Distorsion y Supersuckers. A este álbum le siguieron otros como 'East of Western' en 2012 y 'Cactusville', editado por el sello discográfico Acetate Records en 2019.