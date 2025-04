La banda toledana Maceta actuará el 26 de abril en la Sala Pícaro para presentar sus últimas canciones

TOLEDO 15 Abr. (De Roberto Martos Carrillo para EUROPA PRESS) -

La banda toledana Maceta --compuesta por Jacobo (voz y guitarra), María (bajo), Kike (batería) y Ángel (guitarra)-- actuará el próximo sábado, 26 de abril, en la Sala Pícaro de Toledo para presentar las últimas canciones que ha grabado.

En una entrevista concedida a Europa Press, los integrantes del grupo cuentan que Maceta nació a principios de 2024 a partir de algunas canciones que Jacobo, que venía de otro proyecto musical "más personal" en el que cantaba en castellano, tenía guardadas en un cajón, "algunas con más tiempo que otras y en inglés todas".

"Estas canciones habían quedado un poco en el olvido por aquello de que eran en inglés, las llevé al local de ensayo, funcionaron bastante bien y, bueno, hubo entusiasmo común, y la verdad es que fluyó bastante bien desde el principio", sostiene el cantante de la banda.

Además, los miembros de Maceta explican que el nombre de la banda fue el resultado de una votación tras un 'brain storming'. "No sabíamos muy bien cómo llamarnos, y se fueron proponiendo nombres y, al final, Maceta fue el ganador".

"Una señal", según relatan los componentes de este grupo toledano, ya que María, su bajista, "siempre" había querido llamar a un grupo Maceta y justo el día que lo propuso, Kike --el batería-- se había comprado 35 macetas para hacer un huerto urbano.

Un grupo cuyo estilo cuesta etiquetar, según sus miembros, que encasillan el proyecto musicalmente como pop, con trazas de indie aunque algunas canciones tiene un poco de soul y otras son más rockeras. Todo ello con diferentes influencias, sobre todo de música inglesa y americana.

Con todo, afirman que Maceta es el compendio de "muchos géneros" lo que les divierte a la hora de tocar porque van cambiado "un poco de rollo todo el rato" sin encasillarse siempre en el mismo ritmo o en el mismo estilo de música.

Así, para alguno de sus componentes tocar en Maceta les ha hecho volver a disfrutar con la música. "Lo que pasa es que son estilos muy diferentes, que se mezclan y tengo la sensación de estar tocando como caras B de grandes éxitos y de grandes musicazos que hay por ahí".

GRABACIÓN DE LAS PRIMERAS CANCIONES

Maceta acaba de grabar cuatro canciones en los Black Noise Studios de Toledo aunque prefieren no denomimarlo un EP porque no creen en este concepto pero admiten que son "esclavos" de la industria, que les ha sometido en la forma de publicar las canciones todos los viernes.

"Era nuestra primera grabación juntos y estábamos un poco nerviosetes por cómo iba a ser, pero la verdad es que nos lo pusieron muy fácil, salieron todos los temas poquito a poco y nos pusimos muy contentos cuando escuchamos la primera vez", manifiestan.

Así, ya se han publicado los temas 'Losing Everything' y 'Just Like the Way You Are', mientras que 'Anymore' verá la luz este viernes, 18 de abril y el próximo 25 de abril será el turno para la última canción, 'Maria (Fingers Crossed to Find You)'.

Un total de cuatro canciones cuyo hilo conductor es el amor y el "reverso oscuro del amor", es decir, el desamor. "Todo gira entorno a eso", confiesan.

Asimismo, la banda fue seleccionada como finalista en el VIII Concurso de Maquetas del IES Alfonso X El Sabio de Toledo. Como premio grabaron cuatro canciones en su estudio y rodaron un videoclip en directo en sus instalaciones.

EXPERIENCIA "INCREÍBLE Y LLENA DE APRENDIZAJE"

Para Maceta fue una "experiencia increíble y llena de aprendizaje", por lo que dan las gracias a los profesores y al alumnado de los ciclos de Sonido, Realización e ICTI "por su profesionalidad y cercanía".

Maceta estará presentando estas canciones y el resto de su repertorio el próximo 26 de abril en la Sala Pícaro de Toledo, un concierto que está programado para las 19.00 horas y, pese a que coincide con la final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Barça, sus componentes animan a la gente a pasarse y pasar un buen rato.

Las entradas se pueden comprar en la web del Pícaro --https://entradas.picarotoledo.com/web/?menu=36&pagina=&siteI...-- y en el Instagram del grupo --@macetatheband-- también hay un link a la plataforma de venta de entradas. Tienen un precio de diez euros en taquilla y ocho anticipadas, incluyendo una consumición.

El grupo admite que está preparando este directo con "mucho cariño" para presentar estas canciones que ven con "subidas y bajadas todo el rato". "Tenemos temas muy animados y a la gente se le ve disfrutar y bailar; y luego los hay más tranquilitos, que te hacen pensar un poco en las cosas del amor".

Este no es el único concierto que Maceta tiene programado puesto que también estará actuando el 31 de mayo en la fábrica de la cervecera Domus. "Estamos arrancando y queremos solamente llegar a la gente y que nos conozcan", concluyen.