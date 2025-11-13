Barato (Asaja) lamenta en Tomelloso que el Parlamento Europeo no "devolviera a los corrales" la nueva PAC

CIUDAD REAL 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, ha lamentado que el Parlamento Europeo ayer no "devolviera a los corrales" la nueva Política Agraria Común. Además, ha insistido en que "se debe volver a empezar con esta PAC, en dos vertientes: en el presupuesto y en las normas fundamentalmente del segundo pilar" y ha anunciado que Asaja seguirá trabajando en este sentido.

Así lo ha puesto de manifiesto Barato en el X Congreso Provincial de Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Asaja que se ha celebrado en Tomelloso y que ha reunido a más de 150 jóvenes agricultores y ganaderos de la provincia de Ciudad Real, según ha informado la organización agrícola en nota de prensa.

El presidente de Asaja ha asegurado que "están jugando con las cosas de comer" y con la propia Política Agrícola, por eso ha pedido "firmeza a los grandes partidos políticos europeos". Ha incidido en que "Ursula von der Leyen se equivoca en sus planteamientos, porque el mejor misil es la alimentación, y ella la está poniendo en jaque".

Del mismo modo, ha insistido en que "no se puede hacer una política de prohibir, restringir, y penalizar al agricultor, exigiendo más con menos presupuesto".

Además, Barato ha aclarado que el incremento de presupuesto anunciado para los jóvenes "no es porque se ponga más dinero, sino que se aumenta esa partida en detrimento del resto de agricultores". Para ellos, ha pedido "que la ventanilla de los jóvenes esté abierta permanentemente, y no solo en lo que respecta a subvenciones".

En este sentido, ha hecho hincapié en que "el agua es un factor determinante para el futuro de la agricultura. Hay que quitarle el componente político y de partidos, y hablar de una regulación en todo el país para potenciar el sector agrícola". También ha recordado que "recargar los acuíferos aquí en nuestra tierra sería una seguridad para nuestras explotaciones".

CONGRESO

El X Congreso Provincial de Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Asaja, celebrado en Virgen de las Viñas Bodega y Almazara, S.C., de Tomelloso, ha servido de punto de encuentro, reflexión y motivación para la nueva generación que está tomando el relevo en el campo en la provincia, gracias al patrocinio de CaixaBank y del Ayuntamiento de Tomelloso.

El Congreso, estructurado en varios bloques temáticos, ha abordado cuestiones clave como la incorporación de jóvenes al campo, la financiación agraria, la PAC y la innovación tecnológica como apoyo a la rentabilidad de las explotaciones.

Javier Pellicer, Jefe del Servicio de Desarrollo Rural de Ciudad Real; Pedro Belmonte, Jefe del Servicio de Agricultura y Ganadería; y Ramón García, Jefe de Sección PAC de la Delegación Provincial, han sido los encargados de abordar las conferencias técnicas. Expertos de primer nivel que han acercado a los jóvenes las claves sobre la incorporación a la actividad agraria en la región y la PAC.

El bloque sobre financiación y relevo generacional, en el que han participado responsables de CaixaBank, puso el acento en la necesidad de adaptar los productos financieros a la realidad del medio rural y ofrecer un acompañamiento personalizado a quienes inician su actividad agraria. Asimismo, la ponencia sobre la Plataforma de Información Agroalimentaria en Red (PIDA), de la mano de Manuel Torrero, vicepresidente de ASAJA CLM, despertó gran interés entre los jóvenes, al ofrecer una herramienta digital práctica para mejorar la gestión de las explotaciones y fomentar la transparencia en el sector.

Una exposición de drones, una charla sobre el uso de éstos para la aplicación de productos fitosanitarios en las explotaciones agrícolas, y una visita guiada por las instalaciones de la bodega más grande del mundo, han completado las actividades de este Congreso.

APOYO INSTITUCIONAL

Bajo el lema 'Cultivando el futuro juntos', el Congreso ha sido inaugurado por el alcalde de Tomelloso, Javier Navarro, que ha puesto en valor que Tomelloso haya sido el escenario elegido para celebrar este evento tan importante para el futuro del campo. Además, ha destacado tres puntos clave para el sector: precios justos y financiación adecuada, proporcionalidad y transparencia, y acompañamiento a los agricultores y ganaderos.

Por su parte, el presidente de Virgen de las Viñas, Rafael Torres, ha querido estar en esta jornada para saludar a los jóvenes participantes y animarlos a "incorporarse a una profesión que no puede faltar". También se ha dirigido a ellos el Director AgroBank de CLM y Extremadura, Pedro Antonio Martínez, quien ha manifestado el convencimiento de CaixaBank de que el fomento de la actividad laboral y la promoción del emprendimiento en los jóvenes en el medio rural debe ser una de las palancas que reactiven la actividad económica y, por tanto, social, de un entorno que necesita ese talento para desarrollarse".

La viceconsejera PAC, Mariana de Gracia Canales, ha puesto en valor eventos como el que hoy ha celebrado Asaja para abordar "uno de los retos más importantes del sector agrario, la incorporación; porque cada vez nuestras explotaciones están más envejecidas".

En la clausura del Congreso ha intervenido el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, quien ha destacado cómo "el sector agroalimentario es hoy la punta de lanza de crecimiento de la provincia; de ahí que el futuro de Ciudad Real esté ligado al campo". Además, ha reconocido que se trata de "un sector con desafíos importantes", como las trabas burocráticas que frenan la incorporación, o la necesidad de plantear soluciones para que haya agua, fundamental para el desarrollo de la provincia.