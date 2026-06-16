Barato (Asaja) ve "situaciones que van cambiando" en el último borrador de la PAC aunque echa en falta 45.000 millones

Asamblea General de Asaja Toledo - ASAJA

TOLEDO 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Jóvenes Agricultores y Ganaderos (Asaja), Pedro Barato, ha afirmado que en el último borrador de la Política Agraria Común (PAC) que ha podido consultar "hay situaciones que van cambiando", aunque ha añadido que "siguen faltando 45.000 millones de euros dentro del presupuestos global".

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios antes de la clausura de la Asamblea General Ordinaria de Asaja Toledo, junto a la presidenta provincial de la organización, Blanca Corroto, la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, y el viceconsejero de Política Agraria Común y Política Agroambiental, José Manuel Martín.

Barato ha destacado entre los cambios de este borrador que ya se "quitan algunos conceptos" como el de degresividad --reducción gradual de las ayudas públicas--, que la renta básica para los jóvenes pase del 3 al 8 por ciento o que se contemplen peticiones de Asaja como la definición de agricultor activo.

"Desde mi punto de vista siguen faltando 45.000 millones de euros dentro del presupuesto global y que los 50.000 que Meloni consiguió con el tema Mercosur se incorporan al presupuesto de la PAC en vena porque sino ese dinero estaría para que los Estados miembros lo pidan y se puede gastar en agricultura o se puede gastar en otras cosas", ha argumentado, para añadir que las negociaciones van "bastante lentas" y mostrar sus dudas de que la nueva PAC entre en vigor en el 2027.

En otro orden de cosas, Barato ha pedido que las "exportaciones funcionen" para lo cual ha solicitado al Gobierno central que pida a países como Marruecos que no pongan limitaciones ni pongan "ningún tipo de impedimento" para que "fluyan". Pese a lo cual ha dicho que esta semana ya han salido de España dos barcos completos de terneros y que "próximamente saldrán otros dos o tres barcos".

Tras señalar que cree que el impuesto de fertilizantes se va a conseguir aplazar "por lo menos un año", el presidente de Asaja ha tachado "de falacia" lo que se está haciendo. "Le ponen impuestos a mis fertilizantes pero no le ponen impuestos al gas natural, que es con lo que se hace el fertilizante aquí en Europa", ha lamentado.

AGUA

Durante su intervención, Barato ha hecho referencia también al problema del agua para afirmar que Castilla-La Mancha tiene en este asunto "una espada importantísima". "Aquí, o le quitamos el componente de siglas de partidos políticos al agua o al final en un lado irán una cosa, en otro lado irán otra. Y el agua lo que necesita son más soluciones, menos restricciones y menos sanciones".

"Aquí hay promesas de todo tipo que no se han cumplido y por lo tanto lo que hace falta es dotar de agua porque tenemos tuberías que, a lo mejor lo que hace falta ya de una vez es que primero sea --el agua-- para las personas y en segundo lugar para la agricultura, la industria y para los demás porque la agricultura española necesita agua y agua hay", ha remarcado.

Barato ha señalado que no tienen "ningún problema" cuando habla de agua "ni en Valencia, ni en Alicante, ni en Murcia, ni en Toledo". "Nunca lo he tenido porque yo lo que estoy pidiendo es agua para los agricultores y yo en este aspecto, con el Gobierno regional, unidad plena y con la posición, unidad plena, porque si no tenemos agua el futuro será muy incierto", ha manifestado.

Barato también ha aludido a otros asuntos de carácter regional como la campaña de cereales para lamentar que las cifras estén bajando cada semana y no se vaya a llegar a 14 millones de toneladas. "Empezamos con 15 toneladas, pero estamos viendo cómo se ha ido mucho cereal y, en particular aquí en Castilla-La Mancha yo calculo que tenemos un entre un 25 o 28 por ciento menos de cosecha".

También ha pedido al Gobierno regional que haga junto con Asaja "la medicina de la prevención" para que no ocurra que "cuando tengamos el lío ni la Junta ni nadie lo pueda arreglar", por lo que ha solicitado "estar preparados" con vacunas de prevención para el ganado ovino y el vacuno.

En cuanto a la fauna salvaje, ha indicado que es "una auténtica barbaridad" lamentando la "dejación de funciones" de Agroseguro y de la administración. "Los conejos no son nuestros, están en las autovías y cuando yo soy titular de un coto y hago daño a un agricultor, le pago. Pues eso es lo que tiene que hacer la administración".

ASAMBLEA GENERAL DE ASAJA TOLEDO

También ha intervenido la presidenta provincial de Asaja Toledo quien ha indicado que la Asamblea General de la organización ha hecho un balance del 2025 y se han presentado las cuentas del pasado año y los presupuestos del año 2026, habiéndose aprobado "todo", ha añadido.

Asimismo, ha indicado que en la asamblea los socios han expresado sus preocupaciones con temas relativos al cereal y el hecho de que el calor del mes pasado haya afectado a la cosecha. "De seguir así creemos que vamos a perder un porcentaje bastante importante de la producción", ha indicado, para agregar que en el olivar también va a haber "alguna merma".

Respecto al agua, ha recordado que Asaja ha presentado las reclamaciones a los planes hidrológicos, tanto al del Tajo como al del Guadiana, para posicionarse en contra de los recortes. Además, la Asamblea de Asaja ha analizado la sobrepoblación de conejo para valorar la últimas medidas por parte de la Consejería de Desarrollo Sostenible aunque ha afirmado que son "insuficientes".

Finalmente, Blanca Corroto ha señalado que la Asamblea de Asaja Toledo ha tratado Mercosur, lamentando que no esté habiendo reciprocidad; y la regularización de inmigrantes mostrándose a favor pero dudando si van a tener mano de obra para las diferentes campañas debido al certificado de vulnerabilidad que se está exigiendo.

LA DIPUTACIÓN AYUDARÁ A LAS ORGANIZACIONES CON LOS CONEJOS

Antes de la Asamblea, la presidenta de la Diputación de Toledo ha avanzado la próxima celebración de una reunión con representantes de las organizaciones agrarias de la provincia para abordar la problemática derivada de la sobrepoblación de conejos y estudiar posibles vías de colaboración y apoyo a los agricultores.

"Como presidenta de la Diputación Provincial de Toledo, estamos y estaremos siempre al lado de los agricultores. Quiero anunciar que vamos a celebrar una reunión con las asociaciones agrarias que sufren este problema para poder llegar a acuerdos y valorar alguna ayuda económica", ha señalado.

Cedillo ha explicado que la sobrepoblación de conejos se ha convertido en una de las principales preocupaciones del campo toledano, provocando graves daños en cultivos y pérdidas económicas para los agricultores. "Es un problema que desde las administraciones, y especialmente desde las administraciones competentes, debe encontrar una solución para ayudar a un sector tan importante y primordial dentro de nuestra provincia", ha afirmado.

C-LM SEGUIRÁ DEFENDIENDO UNA PAC FUERTE

De su lado, el viceconsejero de la Política Agraria Común y Política Agroambiental, José Manuel Martín Aparicio, ha reiterado que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a seguir defendiendo en Bruselas, de la mano de las organizaciones agrarias como ha hecho hasta ahora, una PAC fuerte que garantice la viabilidad del campo y la soberanía alimentaria en Europa.

"El Gobierno de Emiliano García-Page siempre estará defendiendo los intereses del sector agrario, con cercanía las personas, a través de los que estamos aquí y del espléndido equipo funcionarial y con una interlocución diaria y fluida con ASAJA, con UPA y Cooperativas Agro-alimentarias", ha dicho el viceconsejero

Ha asegurado que Castilla-La Mancha apuesta por "una PAC fuerte", que mantenga su presupuesto en términos reales, siga siendo una política diferenciada y preserve el Pilar II, garantizando fondos estables para la incorporación de jóvenes, la modernización de explotaciones y regadíos, la industria agroalimentaria y el desarrollo rural.