Una barbacoa mal apagada en el salón de una vivienda de Azuqueca deja cuatro afectados por monóxido de carbono

Hospital de Guadalajara
Hospital de Guadalajara - SESCAM
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: lunes, 9 noviembre 2026 8:51
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GUADALAJARA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de cuatro personas, dos de ellas menores, han resultado intoxicadas por inhalar monóxido de carbono en una vivienda de Azuqueca de Henares tras realizar una barbacoa en el salón, que quedó mal apagada.

El Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a Europa Press que los hechos sucedieron en la calle Montarrón de la localidad guadalajareña y que la llama de aviso se ha registrado a las 3.39 horas de este lunes.

Las afectadas son dos mujeres de 52 y 59 años de edad, que han sido trasladadas al Hospital Universitario de Guadalajara en una ambulancia de Soporte Vital, y un niño de 9 y una niña de 6, que han sido evacuados en una UVI. En el operativo también ha participado médico de urgencias.

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