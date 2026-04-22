Barrio conquense de Los Moralejos experimentará una remodelación integral con una inversión municipal de 700.000 euros

Presentación de la remodelación integral del barrio conquense de Los Moralejos. - EUROPA PRESS

CUENCA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha presentado una inversión de 700.000 euros en el barrio de Los Moralejos como comienzo de una remodelación integral del barrio. Este dinero se extraerá de la cuantía reservada para el convenio con la Junta de Comunidades para la urbanización de Carretería, que estaba previsto que pudiera destinarse a otras actuaciones en caso de que Cuenca obtuviera fondos europeos para la zona centro, como ha ocurrido.

El alcalde ha explicado que estos trabajos pretenden seguir avanzando en la construcción de plataformas únicas, para que calzada y acera se queden a la misma altura y que servirá para mejorar las calles del barrio con problemas de accesibilidad. También se quieren cambiar redes de abastecimiento, saneamiento y eléctricas.

Dolz ha explicado que esta es una reivindicación de los vecinos del barrio de Los Moralejos, que según el alcalde necesitaría 2,2 millones de euros para que tenga plataforma única al completo, por lo que este sería un primer paso que habrá que continuar cuando haya disponibilidad económica, si es posible este mismo año.

El alcalde ha comentado que han visitado Los Moralejos para decidir por dónde comenzar y se va a iniciar en las calles denominadas Ciudad de Pajú y la escalinata que comunica con República Argentina. El proyecto ya está redactándose y en cuanto esté listo se iniciará el procedimiento de contratación.

Dolz ha agradecido la "paciencia" de los vecinos con la espera de estas obras necesarias en Los Moralejos.

Por su parte, el presidente de la asociación, Paco Ñíguez, ha mostrado su satisfacción por el inicio de estos trabajos y también ha valorado el esfuerzo por parte del Ayuntamiento.

REUNIÓN CON LOS VECINOS DEL CENTRO

De otro lado, la portavoz municipal, Saray Portillo, ha informado de la reunión que mantuvieron este martes con la Asociación de Vecinos del Centro y ha confesado, que le sorprendió que, con toda la expectación que había, "solo vinieron dos personas y ninguna de la directiva".

Respecto a la falta de participación pública que le reprocha este colectivo vecinal, ha señalado que será por una doble vía: una vez esté terminado el proyecto, que ya está en supervisión en la Gerencia Municipal de Urbanismo, se expondrá al público tras la aprobación en Junta de Gobierno y tendrá también exposición como marca la política de todos los proyectos financiados de los Fondos Feder.

Finalmente, ha aludido a la encuesta que se hizo sobre el proyecto, "que ahora dicen que rellenó un vecino, pero antes nos pedían que lo tuvieran en cuenta". También han reprochado a la asociación de vecinos del centro que no hayan presentado candidaturas al Consejo de Distrito y algunas de sus reuniones.