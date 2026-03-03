BBVA Research apunta que conflicto en Oriente Medio solo tendría un impacto económico "limitado" si es de corta duración

Efectos de la caída de una bomba en Tel Aviv. - Paulina Patimer / Zuma Press / ContactoPhoto

El economista jefe para España de BBVA Research, Miguel Cardoso, ha considerado que el conflicto abierto en Oriente Medio entre Estados Unidos, Israel e Irán podría tener un efecto "relativamente limitado" en la economía, ya que la previsión más probable es que este enfrentamiento sea "de corta duración".

A preguntas de los medios durante una rueda de prensa en Toledo, Cardoso ha expuesto que aunque como consecuencia de los ataques en la zona podría haber "disrupciones" en los flujos de comercio, "particularmente en el aprovisionamiento de energía, combustible, petróleo y gas" pero también en el comercio de bienes, si se da ese escenario de corta duración serán "limitados".

"En la medida en que el shock sea relativamente temporal, el impacto sobre la actividad va a ser relativamente limitado y las previsiones no tienen que ser muy diferentes", ha comentado, aunque con "cierto sesgo a la baja".

En este sentido, ha señalado que muchos países que "veían venir esta situación" han acaparado inventarios y coberturas, lo que hace que "si el shock es temporal" puedan "absorber parte de este sobrecoste".

Sin embargo, sí ha puesto de manifiesto que podría haber consecuencias sobre la inflación, "que puede subir más allá del 3% en los próximos meses".

Por contra, en lo que se refiere a un posible aumento de los precios de la energía, ha apuntado que la depreciación del dólar frente al euro puede hacer que el incremento no sea tan importante.