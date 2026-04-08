El Beer Fest Talavera 2026 contará con un nuevo Street Market y se desarrollará los días 30 de abril, 1 y 2 de mayo

Presentción del Beer Fest Talavera 2026. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde, José Julián Gregorio, ha destacado que Talavera de la Reina volverá a convertirse en punto de encuentro para los amantes de la cerveza artesanal, la gastronomía y la música con la celebración de una nueva edición del Beer Fest Talavera 2026, que tendrá lugar los días 30 de abril, 1 y 2 de mayo en la Plaza del Pan.

Así lo ha hecho en rueda de prensa acompañado por la edil de Festejos, María Pilar Guerrero y el presidente de la asociación NaveTrece, Ángel Pajarero, organizador del evento en colaboración con la Asociación Cervecera de Talavera y la Concejalía de Festejos y Comercio, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Tras el éxito alcanzado en la edición de 2025, el festival repite ubicación en la emblemática Plaza del Pan, un espacio que se ha afianzado como enclave ideal para acoger iniciativas que fomenten la convivencia y el dinamismo social. Durante tres días, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una experiencia completa en torno a la cerveza artesanal, la música en directo y la gastronomía de calidad.

Como principal novedad, esta edición incorporará un espacio exclusivo de Street Market, donde emprendedores, comercios y artesanos locales mostrarán y venderán sus productos. Entre los participantes se encuentran Hiwood, Lumbrera, El Cuaderno Azul, Chaman Vape Shop y Elixir Botánico, entre otros.

El Beer Fest contará con la presencia de 14 cerveceras nacionales de reconocido prestigio, como La Quince, Arriaca o Dougall's, además de representación regional con marcas como Speranto y la cervecera local Cerro Negro Brewing. A ello se suma una variada oferta gastronómica con propuestas como hamburguesas de Bendita Burger, tacos de Tacos Gos, molletes de La Alternativa, croquetas caseras de Mari&Logi, quesos Peñitas, ibéricos Gregorio Cruz, además de pizzas, hot dogs, gildas, tartas de Materia y cafés ecológicos de Ceres.

El evento ofrecerá también una completa programación cultural con actuaciones en directo de grupos locales, reforzando el compromiso con el talento de Talavera, así como sesiones de DJs que animarán el ambiente durante toda la jornada. Como en ediciones anteriores, se organizarán visitas turísticas guiadas de la mano de Eventos Talavera, y habrá un espacio solidario destinado a la recaudación de fondos para asociaciones locales.

La programación incluirá horarios amplios, desde las 18:00 horas el día 30 y desde las 12:00 horas los días 1 y 2, y contará con medidas sostenibles como el uso de vasos de cristal reutilizables.

El alcalde ha subrayado la importancia de este tipo de iniciativas para impulsar el turismo, apoyar al comercio local y promover un ocio responsable. Asimismo, ha señalado que el objetivo de esta edición es superar los más de 8.000 visitantes registrados el pasado año.

El Beer Fest Talavera se reafirma como una cita imprescindible que combina tradición, innovación y dinamismo económico en la ciudad, reforzando la imagen de Talavera como una ciudad viva y dinámica.

Por su parte, la edil de Comercio ha destacado que "con cada actividad que impulsamos desde la Concejalía lo que pretendemos es ayudar y dinamizar la economía local, apoyando tanto a la artesanía como al comercio y a los artistas locales, porque Talavera tiene un gran talento que merece ser visibilizado".