El Belén Viviente de Vega del Codorno (Cuenca), el más antiguo de la región, declarado Bien Cultural Inmaterial

Belén Viviente de Vega del Codorno - JCCM

CUENCA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La lista de Bienes de Interés Cultural de Castilla-La Mancha crece tras la nueva declaración BIC del Belén Viviente de Vega del Codorno (Cuenca) en categoría de Bien Inmaterial, sólo a unos días que vuelva a convertirse en la representación más antigua de la región.

Así lo ha anunciado la consejera portavoz, Esther Padilla, quien ha recordado que esta representación, declarada ya Fiesta de Interés Turístico Regional, es la más antigua de Castilla-La Mancha y la tercera más longeva de España. "Se viene celebrando desde 1967 en un escenario que hace único y singular la representación en la Gruta Natural de Vega del Codorno, en la Serranía conquense", ha señalado.

Cada año, el sábado antes del día 24 de diciembre en la ya conocida como Cueva del Nacimiento, los vegueros y vegueras se convierten en los verdaderos protagonistas de la representación de la Natividad.

En esta representación llegan a participar hasta 80 vecinos, "donde no faltan nada ni nadie por representar, los personajes, las figuras o los oficios tradicionales". Con este belén viviente, "Vega del Codorno los retrotrae al Belén de otra época", ha enfatizado. Tras la representación ya en el barrio de La Cueva, se procede a la degustación de patatas asadas y vino.

Desde el año 2015, se han declarado o incoado 86 BIC, 19 desde que comenzó la actual legislatura.