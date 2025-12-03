Visto bueno al decreto del Registro de Investigadores de C-LM, que prevé inscribir a 4.000 personas, el 40% mujeres

Archivo - Investigadores del Iriaf - JCCM - Archivo

TOLEDO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el decreto por el que se crea el Registro Público de Agentes de Sistemas de Investigación, Desarrollo e Innovación, lo que comúnmente se conoce como el Registro de Investigadores. De los 4.000 profesionales que finalmente está previsto que puedan estar en este registro, más del 40 por ciento son mujeres.

Esta herramienta permite saber quién investiga en la región, ordenar la acreditación de los grupos, de los centros, de las empresas innovadoras y del personal investigador que trabaja en Castilla-La Mancha, ya sean tanto entidades como personas físicas, tal y como ha señalado la consejera portavoz, Esther Padilla, en rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos aprobados en Consejo de Gobierno.

El registro va a arrancar con la inscripción de entidades y personas de oficio: la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad de Alcalá de Henares, el Sescam, el Centro Nacional del Hidrógeno, el Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha, la Fundación Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha, entre otras, así como la Agencia de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha, que será la encargada de gestionar este registro.

También se incorporarán de oficio los profesionales que, cuando se publique el decreto, estén trabajando en proyectos de investigación en estas entidades.

Permitirá conocer todo el equipamiento científico que las entidades públicas disponen en Castilla-La Mancha, gracias a un inventario de infraestructuras y equipamientos que implica también este registro.

Se va a facilitar la participación en proyectos y convocatorias públicas de investigación, porque cualquier persona que esté interesada puede conocer los temas y los responsables de las investigaciones que se estén haciendo en la región.

PLAN SIMPLIFICACIÓN

Además, esta semana también se ha aprobado en Consejo de Gobierno el Plan Anual de Calidad y Simplificación de Procedimientos y Reducción de Cargas Administrativas de 2025, de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, que se aplica a todos los ámbitos de la Administración regional.

Hasta 2025, se ha contabilizado 530 trámites simplificados, incorporando a este plan 44 nuevas medidas. "Hay menos pasos y menos documentación, por lo tanto, los procesos, las tramitaciones son más ágiles, más rápidas. La administración es cada vez más digital, más ágil y más eficiente", ha destacado Padilla.

Se incorporan nuevos procesos a la no solicitud de documentación a la ciudadanía cuando ya obra en poder de la administración. Por ejemplo, los certificados de la vida laboral o de residencia.

De manera que, en aquellos trámites donde se requieren estos certificados, ya no es necesario que la ciudadanía los aporte, sino que es directamente la administración quien realiza la consulta.

También destaca la implementación del programa informático Tramita Básico, que se ha aplicado a los procedimientos que antes no estaban incorporados a la tramitación digital.

Además, se ha aprobado el informe de calidad de los servicios de la Administración regional respecto al año 2024, en el que hay servicios que son valorados en un 4,8 sobre 5 o casi un 4,9 sobre 5, como es el caso del teléfono de información 012 o las oficinas de información y registro, que atendieron en el año 2024 más de 120.000 consultas.

Se tramitaron más de 170.000 documentos y más de 100.000 procedimientos a través de estas oficinas.

El sistema de alertas informativas en 2024 superó los 108.000 suscriptores, un servicio de alertas sobre todo del Diario Oficial de Castilla-La Mancha. En más de 2.300 trámites ya se puede tramitar el alta y se tramita un aviso a la ciudadanía cuando se publica alguna novedad.