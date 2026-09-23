Bellido aboga por formar y aprender en transparencia para llegar a una sociedad más participativa, libre y democrática

El presiedente de las Cortes, Pablo Bellido - CORTES

TOLEDO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha abogado este miércoles por formar, enseñar y aprender sobre transparencia con el fin de llegar a una sociedad más participativa, libre, democrática y política; "que es lo que deseamos".

Así lo ha afirmado durante el acto inaugural de las II Jornadas de Transparencia para entidades locales organizadas por el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, donde ha estado acompañado por el presidente de este organismo, Fernando Muñoz; Belén López en representación del Observatorio de Integridad del Sector Público (OISP); y la comisionada de Transparencia de Canarias, Noelia García.

Durante su intervención, Bellido ha señalado que la democracia es "mucho más" que la libertad de opinión o la libertad de expresión y que requiere también facilitar la participación. "Y para facilitar la participación es necesaria dar información y rendir cuentas, y los gobernantes tenemos que rendir cuentas", ha añadido.

En este punto, ha puesto como ejemplo el "desnudo integral" que hacen las Cortes de Castilla-La Mancha al publicar cada año los ingresos y bienes de sus diputados. "No es lo más importante pero es muy importante también porque las democracias también viven de la imagen de honestidad y de integridad de sus representantes", ha sostenido, para apuntar que el de Castilla-La Mancha "es el segundo parlamento donde los diputados y diputadas tienen retribuciones más bajas".

"Somos el parlamento más pequeño, junto con el de La Rioja, y el más austero de España. Pero no basta con decirlo, se trata de mostrar cuál es la realidad", ha sostenido el presidente de las Cortes castellanomanchegas.

También ha puesto el acento en los desafíos que hay sobre la mesa en cuanto a transparencia como es la aplicación de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial que "tiene que ofrecer" nuevas fórmulas. "No debemos tener miedo a facilitar toda la información posible y a integrar todos los procedimientos posibles para que, al final, consigamos que los ciudadanos y ciudadanas materialicen su deseo de saber, de conocer y de participar", ha aseverado.

En este sentido, Bellido ha apuntado que Castilla-La Mancha va por el "buen camino" por lo que ha agradecido a todos los que han acudido a al acto inaugural de estas jornadas, que ha esperado que sean provechosas, "que saquemos aprendizajes, que los podamos compartir y que vayamos enriqueciendo el funcionamiento de nuestras instituciones democráticas".

DAR "UN PASO MÁS"

El presidente del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, de su lado, ha manifestado que con estas jornadas el organismo que dirige quiere dar "un paso más" en un año "especialmente significativo" en el que cumplen diez años de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunidad Autónoma.

Según ha indicado, las leyes son "totalmente imprescindibles" pero la transparencia "al final no solo se construye publicando una determinada ley en un boletín oficial, se construye en cada ayuntamiento, en cada diputación, en cada unidad administrativa, y en las Cortes de Castilla-La Mancha".

"Se construye cuando una persona puede encontrar de forma fácil en una página web cómo se gestiona el dinero público, cuándo puede conocer un contrato, una subvención o una decisión sin tener que preguntar por ella. Y también se construye cuando, si fuera necesario hacer esa solicitud, encuentra una administración que no ve en esa persona un adversario, sino un ciudadano o una ciudadana que lo único que está haciendo es ejercer su derecho", ha manifestado.

En cuanto a las jornadas, ha señalado que este primer día está dedicado a la publicidad activa ya que, bajo su punto de vista, "la mejor solicitud de acceso a la información es aquella que no necesita presentarse, sencillamente porque la información ya está publicada, es comprensible, actualizada y resulta fácil de encontrar".

"No basta con tener un portal de transparencia. Tenemos que preguntarnos si ese portal funciona, si es útil, si la información está ahí, si está actualizada y, sobre todo, si el ciudadano puede encontrarla y entenderla", ha dicho, para agregar que para responder a esas preguntas se contará con "magníficos profesionales como Joaquín Meseguer, consejero técnico en el proyecto 'Madrid Talento' o Miguel Ángel Blanes, que abordará qué es lo que busca la ciudadanía cuando entra en los portales de transparencia.

UN ESPACIO ABIERTO

Por su parte, Belén López ha señalado que el Observatorio de Integridad del Sector Público ofrece un espacio abierto a las entidades que requieran de su ayuda, para lo que ha creado una herramienta de autovaluación en la que cada administración o entidad se puede autovaluar gratuitamente y comprobar cómo se encuentran cada uno de los bloques que pueden conformar un sistema de integridad.

"El Consejo de Transparencia de Castilla-La Mancha rápidamente se ha puesto en contacto con nosotros", ha destacado, para añadir que lo que enriquece el observatorio es ese equipo interdisciplinar, formado por distintos perfiles, que contribuyen a temas de integridad. Y qué mejor hoy estar aquí también, en esta mesa y en estas jornadas, apoyando y aportando nuestro granito de arena y colaboración en estas jornadas".

La comisionada de Transparencia de Canarias ha ensalzado que todos los organismos de transparencia tienen algo en común como es el deseo de comunicar lo que hacen y de ser transparentes, para poner el foco en las entidades locales. "Somos un órgano fiscalizador, es la encomienda que la ley nos dice, pero sobre todo somos un órgano de colaboración y de ayuda a las entidades".

Así, ha puesto en valor que en Canarias, el departamento que dirige, ha diseñado y se viene diseñando un sistema de evaluación que permite evaluar a todas las entidades, no solo las públicas sino también todas las privadas que reciben fondos públicos, y que "ha ayudado a las entidades locales a mejorar".

Finalmente, ha mostrado su deseo de que toda España tuviese un sistema lo más homogéneo posible para evaluar en transparencia. "Unos tendremos que ceder, otros tendrán que mejorar un poquito pero que podamos contar en España con un sistema de evaluación similar", ha concluido.