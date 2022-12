Bellido da por garantizada la mayoría absoluta Page: "No hay preocupación, hemos defendido a C-LM con nota"

TOLEDO, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha dado por hecho que una vez se abran las urnas a finales del mes de mayo quedará certificada la mayoría absoluta del PSOE en la Comunidad Autónoma que le sirva a Emiliano García-Page para revalidar, por tercera legislatura consecutiva, la Presidencia de la región.

En una entrevista con Europa Press, ha dicho que es el propio García-Page el que tiene que medir los tiempos para oficializar que será el candidato del PSOE en las próximas elecciones.

Es él quien "tiene la legitimidad del conjunto de la organización para decirlo cuando considere oportuno", toda vez que es sabido que "es el mejor candidato, no solo del PSOE, sino de toda Castilla-La Mancha", ya que "ha demostrado que mucho antes de ser del PSOE, sus colores son los de la región".

"No hay una preocupación específica. La ciudadanía tendrá que elegir si quiere un gobierno moderado y sensible a los problemas o prefiere un gobierno radical", ha dicho Bellido, quien ha asegurado que las cosas "van bien" y los gobiernos del PSOE, tanto en la región como en la mayoría de ayuntamientos del territorio, han gobernado y defendido a la sociedad de Castilla-La Mancha "con nota".

Así, ha asegurado que se ha logrado recuperar la economía pese al contexto de crisis, primero la causada por la pandemia y después por el contexto internacional ante el conflicto en Ucrania. "Hemos demostrado que se puede gobernar de otra manera".

NO DESVELA SUS PLANES

A nivel personal, Pablo Bellido no ha aclarado qué posición ocupará en el próximo envite electoral, aunque sí ha dicho que tiene su opinión al respecto.

Pero, ha abundado, se trata de una decisión que hay que tomar de manera colectiva en el seno del partido, "pensando en qué es lo mejor".

"Uno tiene que estar preparado para ir encabezando, para ir en segundo nivel o para no ir, y estoy preparado para todo. Me interesa seguir contribuyendo. Y si resulto elegido, no tengo ambición personal, solo la de ayudar a que esta tierra siga progresando", ha dicho, añadiendo que "lo importante no es Pablo Bellido, sino que el proyecto colectivo funcione".