Bellido demanda "construir más Europa en base a los acuerdos para protegernos de las amenazas del orden mundial"

TOLEDO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha reclamado este martes "avanzar en la construcción de Europa" en base a acuerdos, como un elemento "determinante para protegernos frente a los desafíos y las amenazas del orden mundial".

El presidente de la Cámara Regional ha lanzado este mensaje durante su intervención en la inauguración del XXXV Seminario de Estudios Autonómicos que organizan el Área de Derecho Administrativo y el Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Castilla-La Mancha y que se celebra en esta edición en el Salón de Plenos, según ha informado el Parlamento regional en nota de prensa.

El evento, con el apoyo de las Cortes regionales, celebra así en este solemne escenario un aniversario múltiple: los 40 años de la Universidad de Castilla-La Mancha, los 35 del seminario más longevo de estas características en la región, las tres décadas del nacimiento del Centro de Estudios Europeos y el décimo aniversario del fallecimiento de profesor y magistrado Luis Ortega Álvarez.

Bellido ha repasado estas onomásticas en su intervención y, al aludir al Centro de Estudios Europeos, ha defendido que "no vamos a tener más Europa si no conocemos la legislación que hemos producido y si no trabajamos para avanzar en el proceso de construcción europea, que es determinante para protegernos de los desafíos y amenazas en el orden mundial".

En plena batalla comercial internacional desencadenada por la subida de aranceles por la Administración de Donald Trump en Estados Unidos, el presidente de la Cámara Autonómica ha demandado una Europa más potente en base a políticas de acuerdos como las que originaron las instituciones comunitarias: "Los gobiernos que forman Europa se tienen que poner de acuerdo" y regresar al espíritu de "los grandes consensos y acuerdos". Así, "aunque no vivimos en una época en la que esto sea habitual, porque se considera que ceder es traicionar o ser pusilánime" hay que retomar las políticas conciliadoras. "Hoy es más necesaria que nunca esta política de acuerdos en el ámbito internacional y nacional", ha apostillado Bellido.

ELOGIO DE LA UCLM

En su intervención, el presidente de la Asamblea Regional también ha elogiado la trayectoria de la UCLM a lo largo de estas cuatro décadas: "si hubiese que elegir un elemento que describa la historia de éxito que es Castilla-La Mancha, no habría uno mejor que la universidad regional", por el modo en que se implantó en cuatro de las cinco provincias, "sin imposición y con capacidad de integración inclusiva"; con una transformación social que ilustra bien el paso de un índice del 12% de analfabetismo al 25% de personas en de la región con estudios universitarios; con una labor de "generación de talento" y una articulación del territorio a través de su "modelo multicampus".

Una serie de aciertos a los que ha sumado que para el alumnado resulta "asequible" gracias al respaldo de la educación pública: "Aquí no tenemos universidades-negocio, con otros intereses u objetivos que no sean los formativos y la función de ascensor social", en una apuesta que exige "mayor esfuerzo por parte de la región que hay quien puede juzgar que resulta un alto coste, pero que en realidad no lo es, porque solo la ausencia de educación nos sale más cara".

En la mesa inaugural han participado también el rector de la UCLM, Julián Garde; el director General de Universidades, Investigación e Innovación, José Antonio Castro Osma; la catedrática de Derecho Administrativo, Mª Consuelo Alonso García; y la presidenta de la Asociación Española de Profesores y Profesoras de Derecho Administrativo, Concepción Barrero.

Durante toda la jornada, en turno de mañana y tarde, el seminario homenajea a Luis Ortega, pero reflexiona además sobre desafíos jurídicos de la Unión Europea, el papel del Tribunal Constitucional, el Estado autonómico y la autonomía local y, entre otros aspectos, el medio ambiente y el empleo público en el marco del derecho administrativo, con ponencias y comunicaciones a cargo de catedráticos y catedráticos de universidades de todo el país y especialistas en las materias abordadas hasta el cierre, previsto a las siete de la tarde, por parte de Cristina Escribano Gámir, profesora de Derecho Mercantil de la UCLM e impulsora del Seminario. En el arranque han estado presentes representantes del Gobierno Autonómico y de los grupos Socialista y Popular.