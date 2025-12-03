Bellido ensalza la Constitución como elemento que ha dado "voz" a C-LM para "defender lo nuestro y de todos"

Archivo - El presidente del Parlamento Autonómico, Pablo Bellido - CORTES CLM - Archivo

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, ha ensalzado este miércoles la Constitución española como un elemento que ha permitido a la Comunidad Autónoma tener "voz" con el fin de "defender lo nuestro, pero también defender lo que es de todos y todas".

Así lo ha indicado durante su intervención en el acto institucional que se ha celebrado en las Cortes regionales con motivo del Día de la Constitución, en el que también ha estado presente el presidente regional, Emiliano García-Page.

Bellido ha puesto como ejemplo de ese "defender lo nuestro", el hecho de que Castilla-La Mancha se oponga al trasvase que "empobrece" la región, haya rechazado un cementerio nuclear, "que sin autonomía nos habrían impuesto cuando no lo querían en ningún otro lugar"; o que exija una financiación "justa para poder prestar mejores servicios en todas las esquinas" de la región.

"Pero también nuestra voz se utiliza para defender lo común, lo que es de todos y todas. Lo que es bueno para España. Por ejemplo, para oponernos al egoísmo independentista que codicia tener privilegios fiscales y otro tipo de ventajas", ha subrayado.

En este sentido, ha indicado que se trata de saber poner primero a Castilla-La Mancha antes que a los colores políticos, "pero también en que seamos capaces de poner primero a España que a Castilla-La Mancha", ha añadido.

