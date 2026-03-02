Bellido espera "altura moral" en las Cortes para defender que C-LM no es menos que nadie si el Estatuto no sale adelante

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido - CARMEN TOL2

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha esperado que los grupos políticos del Parlamento regional tengan la "altura moral" de ponerse de acuerdo para defender que la Comunidad Autónoma no es menos que nadie, si en el futuro el Estatuto de Autonomía no sale adelante.

Así lo ha indicado durante su intervención en la Final Intercampus de la Liga de Debate Universitario de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), donde ha indicado que los hombres y mujeres de la región "merecen el mismo futuro, si no mejor que el resto".

"Lo podemos conseguir si somos capaces, si estamos motivados por buscar puntos de encuentro que son los que se producen en los debates, cuando se afrontan desde la generosidad de no querer imponer nuestro punto de vista, sino de querer escuchar, dialogar y sobre todo progresar", ha aseverado.

Con todo, ha reconocido que "es posible" que el Estatuto "se frustre" porque "quien aquí un día dijo que sí, ahora ha dicho que no en Madrid", destacando que el texto estatutario tenía "una mención y un reconocimiento específico" a la UCLM.

"Reconocer a la UCLM no es reconocer solamente a sus docentes, a sus profesores y profesoras, a su rector, a su personal administrativo, a sus alumnos y alumnas (...) reconocer a la Universidad de Castilla-La Mancha es reconocernos a nosotros mismos, en su integralidad y en su globalidad", ha sostenido.

Por ello, siguiendo con este argumento, ha dicho que supone que "merece la pena poder tomar decisiones nosotros mismos para cambiar nuestro mundo y para mejorar nuestro mundo y el mundo colectivo al que pertenecemos, en este caso España y Europa. Y es también respetarnos".