Bellido lamenta el desmarque de PP de la declaración contra la violencia machista en Cortes y le pide rectificar el 8-M

GUADALAJARA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, ha lamentado que el Partido Popular decidiera no apoyar la declaración institucional en el Parlamento autonómico contra la violencia machista, al tiempo que, sin aludir directamente a los 'populares', les ha pedido que "rectifiquen" el próximo 8 de marzo cuando la Cámara busque de nuevo la unanimidad contra esta problemática.

En su intervención desde el atril en el acto institucional por el Día contra la Violencia de Género que se celebra en Azuqueca de Henares, Bellido hacía así referencia al hecho de que el PP maniobrara a última hora para no apoyar esta declaración y frustrar su tramitación, alegando que el PSOE es cómplice de la aprobación de la ley del 'sí es sí', que ha provocado en algunos casos rebajas de pena a condenados por delitos sexuales.

Según ha dicho, lo de ayer fue "un espectáculo lamentable e impresentable", como también lo fue lo ocurrido el miércoles en el Congreso de los Diputados tras los insultos recibidos por parte de la ministra de Igualdad, Irene Montero, vertidos por la bancada de Vox.

"Tengo el privilegio de ser presidente de las Cortes y hasta ahora presumía de que aquí no se había colado el negacionismo, de que estábamos unidos contra la violencia machista, y no hemos sido capaces. No hay excusas, espero que el 8 de marzo rectifiquen ese error los que lo tienen que rectificar", ha indicado.