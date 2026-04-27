Bellido pide al Estado recursos y liderazgo para luchar contra los problemas de salud mental en los jóvenes

El presidente de Unicef Castilla-La Mancha, Eduardo Sánchez, y el presidente de las Cortes, Pablo Bellido. - TOL2/CORTES

ALBACETE, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, ha solicitado este lunes al Gobierno de la Nación que "asuma el liderazgo como lo ha hecho en vivienda" y "dote de recursos" a las comunidades autónomas para enfrentarse contra los problemas de salud mental entre los jóvenes, durante la presentación del Foro 'Crecer con Bienestar: Salud mental en la infancia y la adolescencia'.

En rueda de prensa, Bellido ha comenzado destacando que el suicidio "ha aumentado de manera exponencial" en los últimos años hasta convertirse en "la principal causa de muerte no natural entre nuestros jóvenes", con un 40% de adolescentes españoles entre 11 y 18 años que manifiestan haber subido algún problema de este tipo y un 12% con síntomas de gravedad clínica, destacando los problemas conductuales en los varones y los problemas emocionales y autolesiones en las mujeres, según datos de la OMS.

Ante ello, el presidente de las Cortes ha afirmado que el Gobierno regional "ha tomado cartas en el asunto" proponiendo una conversación entre diversos actores públicos y privados, que tendrá lugar en el foro del próximo 29 de abril en Roca Tarpeya. Un foro que, en palabras del político socialista, "tiene ambición nacional" y al que acudirá Unicef Castilla-La Mancha.

No obstante, el presidente de las Cortes ha matizado que "falta un liderazgo del Gobierno de la Nación" y "una coordinación entre las comunidades autónomas" para enfrentarse a este desafío, hecho que ha calificado de "imprescindible", debido a las carencias de poderes y recursos a nivel regional.

De su lado, el presidente de Unicef Castilla-La Mancha, Eduardo Sánchez, ha concretado que el acto forma parte "de un compromiso continuado que entendemos que es una prioridad" para mejorar la salud mental y de la infancia, lo que ha considerado "una responsabilidad compartida" ante "los datos alarmantes" que existen, con un incremento en los problemas psicológicos entre adolescentes. "Más del 60% de los problemas mentales en adultos han comenzado antes de los 18 años, de ahí la importancia de la prevención", ha apuntado Sánchez.

Además de proponer y coordinar soluciones y buscar alianzas entre instituciones y agentes sociales, el foro también tiene como objetivo combatir el estigma de la salud mental, según ha enfatizado el presidente de Unicef, debido a que en el último año "cuatro de cada diez adolescentes" ha presentado problemas de salud mental, y de ellos "un tercio no han hablado del asunto con nadie, agravando el problema".

Al foro acudirán expertos como el doctor especialista en salud mental, Javier Quesada; el responsable de salud mental de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, o la divulgadora y psicóloga María Gómez.