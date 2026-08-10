Bellido pide que "quien está impidiendo que se apruebe el Estatuto de Autonomía" de C-LM "lo reconsidere"

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido. - CORTES

TOLEDO, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha aprovechado el 44 aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía para recordar "el gran acuerdo" que lo hizo posible y para hacer un llamamiento a que quien "está impidiendo" que salga adelante en el Congreso la profunda reforma que fue consensuada y aprobada en el Parlamento Autonómico.

"Ojalá se pueda aprobar el Estatuto que necesitamos, ojalá que no se vea decepcionado ni defraudado por algún interés electoral", ha reflexionado Bellido en un mensaje institucional con motivo del aniversario, donde pide que esta posición de bloqueo fruto de la alteración de lo pacto inicialmente sea "reconsiderada" por parte de quien "está impidiendo aprobar lo que aprobamos los diputados y diputadas que representamos a la sociedad de esta región, y que lo hicimos porque así lo deseaban los representantes de las entidades sociales".

Bellido recuerda que este 10 de agosto se cumplen 44 años de la aprobación del Estatuto de Autonomía que dio comienzo a la comunidad autónoma, tras "un gran acuerdo entre la Unión de Centro Democrático y el Partido Socialista, es decir, del centro derecha y el centro izquierda de España" de aquel momento: "una noticia formidable porque se aprobó el Estatuto que necesitaba en ese momento la sociedad".

Aludiendo a aquel hito histórico, según ha informado el Parlamento en nota de prensa, recuerda que ahora se encuentra en tramitación en el Congreso la Reforma del Estatuto, que lo convierte en la práctica en un texto renovado íntegramente y que "también ha llegado fruto de un gran acuerdo, esta vez no solamente del Partido Socialista y el Partido Popular, sino con la sociedad de Castilla-La Mancha representada por sus agentes sociales, sus organizaciones, sus entidades y, en definitiva, por el conjunto de la sociedad castellano manchega".

La reforma salió adelante en mayo de 2025 con los votos favorables de los grupos Socialista y Popular en las Cortes Regionales y su tramitación como Ley Orgánica fue tomada en consideración en noviembre en Madrid con una amplia mayoría de la Cámara Baja. Ha sido después, durante la fase de alegaciones, cuando el proceso ha quedado estancado, sin ningún avance en lo que va de año.

Bellido hace por ello un llamamiento "a quien hoy impide" que este nuevo Estatuto de Autonomía se apruebe para que "reconsidere su posición y respete lo acordado en nuestra región por toda la sociedad: tenemos que seguir reivindicando la necesidad de grandes acuerdos para que avance Castilla-La Mancha y para que los hombres y mujeres que vivimos en esta tierra podamos seguir mejorando nuestra calidad de vida".