Bellido pide una reflexión sobre las "narrativas de odio" tras los mensajes "injuriosos" de Vox en el pleno

ALBACETE 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha subrayado este viernes su rechazo a que se reproduzcan en sede parlamentaria mensajes "injuriosos, calumniosos y deshumanizadores" como los expresados por Vox en el Pleno de este jueves, motivo por el cual ha invitado a abrir una reflexión sobre las "narrativas de odio".

El presidente del Parlamento ha ofrecido estas explicaciones a preguntas de los medios, momentos antes de inaugurar este viernes en la Facultad de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha el V Congreso de la Red Hispano-Brasileña de Derecho Constitucional.

Así, ha insistido en los motivos por los que durante el pleno de este jueves instó a Moreno a retirar del Diario de Sesiones esta acusación, lo que el diputado regional rechazó. Bellido considera que estos ataques verbales constituyen "declaraciones injuriosas" en un doble sentido, tal y como ha informado el Parlamento regional en nota de prensa.

En primer lugar, ha afirmado, "parten de la premisa de criminalizar a la población extranjera en España, cuando ningún dato respalda esta aseveración" y, sin embargo, "esconden una deshumanización de personas que en muchos casos vienen en situación de gran vulnerabilidad"; y, en segundo lugar, porque "resulta absolutamente calumnioso vincular la responsabilidad de estos delitos a un gobierno que ni siquiera tiene competencias de seguridad ciudadana".

El presidente de las Cortes pide además una reflexión sobre el uso de este tipo de narrativas del odio, "los discursos que más daños han hecho a las democracias occidentales y que en el siglo XX nos llevaron a los peores conflictos bélicos, masacres y genocidios" y considera "un deber de las instituciones democráticas proteger la defensa de los derechos humanos y defender la propia democracia ante estos discursos que fracturan a la sociedad y que, aunque parte de la sociedad que los recoja y los asuma, no se sustentan en datos veraces ni proyectan a futuro una sociedad mejor".

Bellido ha inaugurado junto a la secretaría general de la UCLM, Isabel Gallego Córcoles, el V Congreso de la Red Hispano-Brasileña de Derecho Constitucional, que organiza la Fundación Manuel Giménez Abad y que durante este fin de semana reflexiona en Albacete con expertos en la materia sobre la comparativa entre los parlamentos autonómicos españoles y las asambleas de los estados brasileños.

En su atención a los medios de comunicación, el presidente del Parlamento Autonómico ha recordado que las Cortes y la UCLM mantienen un convenio de colaboración desde hace casi dos décadas que ha reimpulsado en las X y XI Legislatura.

"Estos estudios que abordan la organización del Estado en España y el derecho comparado con otros lugares es muy importante para las Cortes" porque resulta útiles a estudiantes, operadores jurídicos, letrados de la Cámara o, entre otros, los servicios jurídicos de la Junta para "aprender" de otras realidades de descentralización, "aportando las virtudes que no hayamos sabido recoger y las situaciones que debemos evitar para no cometer errores".