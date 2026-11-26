Presentación del mural en Marchamalo con el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido. - CORTES C-LM

MARCHAMALO (GUADALAJARA), 26 (EUROPA PRESS)

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha explicado que su improvisada intervención como rapero durante el acto institucional del Día Mundial de la Infancia fue un gesto espontáneo para conectar con los escolares y dar visibilidad a sus reivindicaciones, después de que su actuación, con gorra del revés y gafas de sol, se hiciera viral en las redes sociales.

A preguntas de los periodistas este jueves en Marchamalo, Bellido ha relatado que el episodio se produjo durante una celebración organizada por las Cortes junto a Unicef y la Plataforma de Organizaciones de Infancia, en la que participaron cinco centros educativos, uno por cada provincia de Castilla-La Mancha.

Según ha relatado, uno de los colegios interpretó un rap "divertidísimo" y sus alumnos llevaban gafas de sol y gorras hacia atrás.

La escena le pareció tan "divertida" que decidió sumarse de manera improvisada.

"Le pedí a una compañera que me trajese unas gafas de sol y una gorra para, de una manera un poco jovial y divertida, improvisar una estrofa de rap", ha explicado, precisando que intentó incorporar algunas de las palabras que los propios estudiantes habían utilizado en su representación.

El presidente de las Cortes ha reconocido que conoce las reacciones que ha provocado el vídeo en las redes sociales y que a algunas personas les ha parecido algo irrespetuoso, una interpretación que, ha asegurado, está muy lejos de su intención.

"Lo hice con todo el respeto, con un atrevimiento, saliendo de mi espacio de confort", ha afirmado, antes de insistir en que lo importante no era su actuación, sino el mensaje de los niños y niñas.

En este sentido, Bellido ha defendido que el objetivo era contribuir a transmitir que todos los menores tienen derecho a jugar y a disfrutar de las mismas garantías, independientemente de dónde hayan nacido, de la capacidad económica de sus familias, de su raza o de sus creencias.

"Todos los niños y niñas tienen que tener garantizados una serie de derechos", ha subrayado.

El presidente de las Cortes ha considerado que los escolares dieron una lección a los representantes políticos y ha asegurado que, si los adultos mirasen el mundo con la mirada de los más pequeños, habría "un mundo más justo, más solidario, un mundo mejor".